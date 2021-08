Paul McCartney και Ringo Starr αποτίουν φόρο τιμής στον Charlie Watts

Οι δύο θρύλοι των Beatles αποχαιρετούν τον εμβληματικό ντράμερ των Rolling Stones.

Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr απέτισαν μέσω των κοινωνικών δικτύων φόρο τιμής στον Charlie Watts των Rolling Stones, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 24 Αυγούστου

«Είναι τόσο λυπηρό που πληροφορήθηκα τον θάνατο του Charlie Watts, του ντράμερ των Stones. Ήταν ένας υπέροχος τύπος και ήξερα ότι ήταν άρρωστος, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσο άρρωστος.», ανέφερε ο Paul McCartney σε βίντεό του.

«Οπότε πολλή αγάπη στην οικογένειά του, στη γυναίκα και τα παιδιά του, στην ευρύτερη οικογένειά του. Και συλλυπητήρια στους Stones, θα είναι τεράστιο πλήγμα γι’ αυτούς γιατί ο Charlie ήταν βράχος. Ένας φανταστικός ντράμερ, σταθερός σαν βράχος», συνέχισε.

«Σ’ αγαπώ Charlie. Πάντα σε αγαπούσα, όμορφε άνθρωπε. Μεγάλα συλλυπητήρια και συμπάθεια στην οικογένειά του», τόνισε ο Paul McCartney.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Ο Ringo Starr δημοσίευσε στο Twitter μία παλαιότερη κοινή φωτογραφία του με τον εκλιπόντα ντράμερ.

«Ο Θεός να ευλογεί τον Charlie Watts. Θα μας λείψεις, φίλε. Ειρήνη και αγάπη στην οικογένειά του», έγραψε στο μήνυμά του.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Μεταξύ πολλών άλλων, τη θλίψη του δήλωσε επίσης ο Elton John, ο οποίος σημείωσε ότι ο ντράμερ ήταν «ο πιο κομψός άνθρωπος και τόσο λαμπρή παρέα» και ο Graham Nash, ο οποίος τόνισε ότι «ο Charlie Watts ήταν ο παλμός της καρδιάς των Rolling Stones».

«Μια πολύ θλιβερή μέρα. Ο Charlie Watts ήταν ο απόλυτος ντράμερ. Ο πιο κομψός άνθρωπος, και τόσο λαμπρή παρέα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Shirley, στη Seraphina και στη Charlotte. Και φυσικά, στους Rolling Stones», ανέφερε ο Elton John.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Συντετριμμένος για την απώλεια του Watt δήλωσε και ο Σερ Lucian Grainge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Music Group (UMG), της δισκογραφικής οικογένειας των Rolling Stones.

«Ο Charlie ήταν ένας ενστικτώδης ντράμερ από γενιά σε γενιά και θα μας λείψει πολύ. Η ασύγκριτη συμβολή του στη γένεση της κουλτούρας της δημοφιλούς μουσικής θα συνεχίσει να εμπνέει και να επηρεάζει μουσικούς και θαυμαστές για τα επόμενα χρόνια. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους φίλους του και στους Mick, Keith, Ronnie και Joyce αυτή τη στιγμή», σχολίασε.