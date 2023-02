Paul McCartney και Ringo Starr επανασυνδέθηκαν και χόρεψαν μαζί

Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr συναντήθηκαν δημόσια και χόρεψαν μαζί, αποδεικνύοντας ότι μετά από σχεδόν 66 χρόνια η φιλία τους εξακολουθεί να παραμένει δυνατή.

Ο Ringo Starr αποκάλυψε σε ένα tweet ότι είχε την ευκαιρία να διασκεδάσει με τον Paul McCartney σε ένα πρόσφατο πάρτι που διοργάνωσε η κόρη του τελευταίου, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney.

Στο σύντομο βίντεο που ανάρτησε, οι δύο θρύλοι των Beatles χαιρετούν ο ένας τον άλλον και χορεύουν την disco επιτυχία «Young Hearts Run Free» της Candi Staton από το 1976.

«Φίλε, αυτή η όμορφη ημέρα γίνεται όλο και καλύτερη, ήμασταν στο πάρτι της Stella McCartney με rollerskating. Τι ωραία που περάσαμε», έγραψε ο 82χρονος ντράμερ.

Η εκδήλωσε διοργανώθηκε στα Henson Recording Studios στο Λος Άντζελες για τον εορτασμό των 18 ετών συνεργασίας της Stella McCartney με την Adidas, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, και η βραδιά περιελάμβανε DJ, live εμφανίσεις και μία «καθηλωτική παράσταση πατινάζ με πατίνια από τις L.A. Roller Girls».

«Λατρεύω την ιδέα να βάζεις τα πατίνια σου και να τρέχεις ελεύθερα! Είμαι τόσο χαρούμενη που έχω μαζί μου τις LA Roller Girls και τους φίλους μου για να κάνουμε πατινάζ όλη τη νύχτα», δήλωσε η Stella McCartney, σύμφωνα με τη Vogue.

Εκτός από τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, στο πάρτι παρευρέθηκαν επίσης οι Kate Hudson, Liv Tyler, Nicole Richie, Anya Taylor Joy, Orlando Bloom, Cara Delevingne, Karlie Kloss, Leslie Mann, Miguel, Pauline Chalamet, Paris Jackson, Alicia Keys, John Mayer, Orville Peck, Dave Grohl, Maneskin, Demi Lovato, Shailene Woodley και άλλοι.

Στο πλήθος εντοπίστηκε και ο Julian Lennon, ο γιος του αείμνηστου John Lennon.

Man, this beautiful day is getting better and better we were at the Stella McCartney rollerskating party. What a time we had go get them, Paul, peace, and love. pic.twitter.com/Aro0XJjjYs

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 3, 2023