Paul McCartney: Ο «ερωτισμός» ήταν η «κινητήρια δύναμη» των πρώτων τραγουδιών του για τους Beatles

Η βάση των πρώτων τραγουδιών του Paul McCartney ήταν οι ερωτικές σχέσεις.

Ο Paul McCartney λέει ότι ο «ερωτισμός» ήταν «πολύ μεγάλη κινητήρια δύναμη» όλων των τραγουδιών που έγραφε στις αρχές της καριέρας του.

Ο θρύλος των Beatles, ο οποίος έγραφε μουσική σε συνεργασία με τον John Lennon, λέει ότι τα τραγούδια που καθόρισαν το πρώτο μέρος της καριέρας του εμβληματικού συγκροτήματος αφορούσαν το ενδιαφέρον του για τα κορίτσια και την αφηνιασμένη λίμπιντο του.

Ο 78χρονος καλλιτέχνης κάνει την αποκάλυψη στο νέο βιβλίο του «The Lyrics: 1956 to Present», το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο για να προσφέρει μια εξερεύνηση 960 σελίδων της ζωής και της τέχνης του υπό το πρίσμα 154 τραγουδιών από όλα τα στάδια της καριέρας του.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου για το single «I Want To Hold Your Hand» του 1963, το οποίο δημοσίευσε η εφημερίδα The Times, ο Paul McCartney γράφει:

«Υπήρχε ένας ερωτισμός πίσω από όλα αυτά τα τραγούδια. Αν είχα ακούσει τον εαυτό μου να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη όταν ήμουν 17 ετών, θα είχε ξεσπάσει σε γέλια. Αλλά ο ερωτισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό η κινητήρια δύναμη σε ό,τι έκανα. Είναι κάτι πολύ ισχυρό. Και, ξέρετε, αυτό βρισκόταν πίσω από πολλά από αυτά τα ερωτικά τραγούδια. “Θέλω να σου κρατήσω το χέρι” (και πιθανόν να κάνω πολύ περισσότερα!)».

Ο Paul McCartney είχε σχέση με την Αγγλίδα ηθοποιό Jane Asher την εποχή που έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, ωστόσο ο ίδιος τονίζει ότι η Asher δεν ήταν η μοναδική πηγή έμπνευσης για το «I Want To Hold Your Hand».

«Το “I Want to Hold Your Hand” δεν αναφέρεται στην Jane, αλλά σίγουρα γράφτηκε όταν ήμουν μαζί της. Για να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι γράφαμε περισσότερο για ένα γενικότερο κοινό. Μπορεί να αντλούσα στοιχεία από τη δική μου εμπειρία με ένα πρόσωπο με το οποίο ήμουν ερωτευμένος εκείνη την εποχή – και μερικές φορές ήταν πολύ συγκεκριμένο – αλλά κυρίως γράφαμε για τον κόσμο», εξηγεί.

Ο Paul ζούσε με την Jane και την οικογένειά της στο σπίτι τους στην Wimpole Street του Λονδίνου, πριν αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και αρραβωνιαστούν. Έμειναν μαζί μέχρι την ημέρα που η ηθοποιός τον έπιασε στο κρεβάτι με την ένθερμη θαυμάστρια των Beatles, Francie Schwartz, με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γάμο τους τον Ιούλιο τού 1968.

Στο απόσπασμα του βιβλίου «The Lyrics: 1956 to Present» που δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονται επίσης σκέψεις του Paul McCartney για το «We Can Work It Out» του 1965, ένα τραγούδι που έγραψε όταν «τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά» με την Jane, η οποία σήμερα είναι 75 ετών.

«Τις περισσότερες φορές τα πηγαίναμε πολύ καλά, αλλά υπήρχαν περίεργες στιγμές όπου κάποιος από τους δυο μας πληγωνόταν. Ο χρόνος μου έχει πει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν συνέχεια τέτοιες μικρές διαμάχες και θα αναγνωρίσουν πόσο συνηθισμένο είναι αυτό, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το έλεγε έτσι, έλεγε “προσπάθησε να το δεις όπως εγώ”», αναφέρει.

«Άρχισα να γράφω το τραγούδι για να προσπαθήσω να βρω τρόπο να μην αισθάνομαι άσχημα μετά από έναν καυγά. Ήταν πραγματικά νωπός στο μυαλό μου. Δεν μπορείς να γράψεις αυτό το είδος τραγουδιού δύο εβδομάδες αργότερα. Πρέπει να το κάνεις αμέσως. Η δημιουργία ενός τραγουδιού είναι ένας καλός τρόπος να βγάλεις τις σκέψεις σου προς τα έξω και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να πει πράγματα που ίσως να μην έλεγες στον άλλον», τονίζει ο Paul McCartney.