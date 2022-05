Πλάνα από το ντοκιμαντέρ «Get Back» του Peter Jackson έδωσαν την εντύπωση ενός ντουέτου μεταξύ των δύο μελών των Beatles.

Ο Paul McCartney έδωσε την πρώτη του συναυλία μετά από τρία χρόνια στο Spokane της Ουάσιγκτον στις 28 Απριλίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα 36 τραγουδιών που περιλάμβανε ένα εικονικό ντουέτο με τον εκλιπόντα συνεργάτη του, John Lennon.

Το πρόγραμμα της συναυλίας του περιείχε 21 τραγούδια των Beatles, μεταξύ των οποίων τα «Can’t Buy Me Love», «Get Back» και «Let it Be», έξι τραγούδια των Wings, όπως τα «Live and Let Die», «Band on the Run» και «Let Me Roll It», το οποίο εμφανίστηκε στην ταινία «Licorice Pizza» (Πίτσα Γλυκόριζα) του Paul Thomas Anderson και μια διασκευή ενός τραγουδιού των The Quarrymen, του συγκροτήματος που εξελίχθηκε στους θρυλικούς Beatles.

Ο Paul McCartney ερμήνευσε επίσης το «Getting Better» των Beatles, το οποίο είχε να παρουσιάσει ζωντανά από το 2003 και επίσης τραγούδια από την εκτεταμένη σόλο δισκογραφία του, πραγματοποιώντας την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Women and Wives» από το σόλο άλμπουμ του «McCartney III» που κυκλοφόρησε το 2020.

«Ουάου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήσασταν ένα φανταστικό κοινό για την πρώτη βραδιά μας», είπε ο Paul McCartney στο κοινό. Στο τέλος της συναυλίας, έφερε στη σκηνή μια σημαία της Ουκρανίας.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν ήταν άφθονες, αλλά ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συναυλίας ήταν όταν ο Paul McCartney επέστρεψε στη σκηνή για ένα encore έξι τραγουδιών που ξεκίνησε με το «I’ve Got A Feeling».

Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ των Beatles, το «Let It Be» του 1970, και είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που τραγούδησαν οι Beatles στην περίφημη συναυλία τους στην ταράτσα της εταιρείας τους Apple Corps. στο Λονδίνου, η οποία τελικά αποτέλεσε την τελευταία δημόσια εμφάνισής του.

Πλάνα από εκείνη τη συναυλία στην ταράτσα, όπως προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ «Get Back» του Peter Jackson τη δημιουργία και τις ηχογραφήσεις του «Let It Be», προβάλλονταν πίσω από τον Paul McCartney στη σκηνή κατά τη διάρκεια του encore.

Στη ζωντανή μίξη προστέθηκε η φωνή του John Lennon, με τον Paul McCartney να κάνει ένα εικονικό ντουέτο μαζί του στο «I’ve Got A Feeling».

Ο 79χρονος καλλιτέχνης τελείωσε τη συναυλία τυλιγμένος με την ουκρανική σημαία σε μια δήλωση αλληλεγγύης προς την εμπόλεμη χώρα.