Paul McCartney, Kendrick Lamar και Olivia Rodrigo στο «Glastonbury 2022»

Ο Paul McCartney, ο Kendrick Lamar και η Olivia Rodrigo συγκαταλέγονται στα νέα ονόματα για τα οποία ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστούν φέτος στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury».

Από τα 89 ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, τα 48 είναι γυναίκες ή σχήματα που περιλαμβάνουν γυναίκες καλλιτέχνιδες, γεγονός που εκπληρώνει την υπόσχεση της συνδιοργανώτριας του φεστιβάλ Emily Eavis ότι το «Glastonbury» θα επιτύχει την ισότητα των δύο φύλων στο πρόγραμμά του.

«Το μέλλον μας πρέπει να είναι 50/50», δήλωσε στο BBC το 2020.

Το φετινό «Glastonbury» θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου στο Worthy Farm στο Somerset της Αγγλίας.

Το φεστιβάλ, το οποίο είχε ακυρωθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, επιστρέφει με τον Paul McCartney ως επικεφαλής το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουνίου, στη δεύτερη εμφάνισή του στο «Glastonbury», στο οποίο είχε τραγουδήσει ξανά το 2004.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ Kendrick Lamar θα κάνει την πρώτη του στο φεστιβάλ για να κλείσει το πρόγραμμα της Κυριακής 26 Ιουνίου.

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η Billie Eilish θα είναι επικεφαλής της τρίτης ημέρας του «Glastonbury 2022», ενώ η Diana Ross, η οποία θα ακολουθήσει τα βήματα άλλων βετεράνων σούπερ σταρ, όπως η Dolly Parton, ο Lionel Richie και ο James Brown, θα εμφανιστεί την Κυριακή 26 Ιουνίου στην ενότητα «Θρύλοι» του φεστιβάλ.

Το φετινό «Glastonbury» θα διαθέτει μία ισχυρή pop παρουσία, καθώς εκτός από την Billie Eilish, στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν επίσης οι Olivia Rodrigo, Lorde, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Years & Years και Caroline Polachek.

Στο «Glastonbury» θα εμφανιστούν επίσης για πρώτη φορά οι Herbie Hancock, Phoebe Bridgers, Sam Fender, Turnstile, TLC, Wet Leg και Yves Tumor.

Μεταξύ των υπόλοιπων ονομάτων που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται οι Kacey Musgraves, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Holly Humbertstone, Celeste, Pet Shop Boys, Foals, HAIM, The Jesus And The Mary Chain και ο Robert Plant, ο οποίος θα εμφανιστεί μαζί με την Alison Krauss.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του «Glastonbury 2022» αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα τον Μάιο.

Ο Paul McCartney και ο Kendrick Lamar ήταν μεταξύ των επικεφαλής του φεστιβάλ που ακυρώθηκε το 2020, το οποίο θα συμβάδιζε με την επέτειο των 50 ετών από την πρώτη διοργάνωση του «Glastonbury». Η Taylor Swift επρόκειτο επίσης να είναι επικεφαλής του φεστιβάλ το 2020.

Ο Paul McCartney, ο οποίος θα γίνει 80 ετών στις 18 Ιουνίου, θα γίνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία επικεφαλής του φεστιβάλ. Αντίθετα, η Billie Eilish, η οποία θα ανέβει στη σκηνή του «Glastonbury» την Παρασκευή 24 Ιουνίου, θα γίνει η νεαρότερη επικεφαλής του φεστιβάλ.

Η συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ, Emily Eavis, δήλωσε: «Είναι πραγματικά τόσο συναρπαστικό που επιστρέφουμε. Και νιώθουμε ότι όλοι το χρειαζόμαστε. Όπου κι αν πάω, οι άνθρωποι μου λένε πόσο πολύ ανυπομονούν για την επιστροφή του φεστιβάλ και πόσο το περίμεναν όλοι. Αυτό θα είναι το πρώτο μας “Glastonbury” μετά από τρία χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη προετοιμασία που κάναμε ποτέ!».

Here is the first Glastonbury Festival 2022 line-up poster, which includes our final two Pyramid Stage headliners: @PaulMcCartney (Saturday) and @kendricklamar (Sunday). Many more acts and attractions still to be announced. pic.twitter.com/Tgo4HYMb6l

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 4, 2022