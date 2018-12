Ο Paul McCartney έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τα Χριστούγεννα στους θαυμαστές του σε όλον τον κόσμο: Να μην του μοιάσουν και φάνε και πιουν πολύ.

Ο 76χρονος, πρώην μέλος των Beatles, ανήμερα των Χριστουγέννων ανάρτησε στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια, γράφοντας:

«Να έχετε όλοι σας λαμπερά Χριστούγεννα! Μη φάτε και πιείτε πάρα πολύ! Ξέρω ότι θα το κάνω, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για εσάς».

Και συνέχισε: «Ελπίζω να απολαύσετε όλα τα δώρα σας και ελπίζω να θυμάστε την αληθινή έννοια των Χριστουγέννων, η οποία είναι η αγάπη, η ειρήνη και οι καλές σχέσεις μεταξύ σας. Καλά Χριστούγεννα».

Have a brilliant Christmas everyone! Don’t eat and drink too much! I know I will, but that’s no excuse for you. I hope you enjoy all your presents and I hope you remember the true meaning of Christmas, which is love and peace and being good to each other – so HAPPY CHRISTMAS! pic.twitter.com/I2VPeA88k9

