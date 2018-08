Οι δημιουργικές ικανότητες του αεικίνητου Paul McCartney παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

Ο Paul McCartney ανακοινώνει την επόμενη στάση στο ταξίδι προς το «Σταθμό της Αιγύπτου». Το «Fuh You» είναι το νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ «Egypt Station» του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Η άφιξη στο «Σταθμό της Αιγύπτου» αναμένεται στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, μέσω της Capitol Records / Universal Music.

Tο «Egypt Station» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του McCartney μετά το «NEW» του 2013 που κατέκτησε τις κορυφές των charts διεθνώς. Το εικαστικό του εξωφύλλου φιλοξενεί έναν από τους πίνακες που έχει ζωγραφίσει ιδιοχείρως ο 76χρονος Βρετανός καλλιτέχνης.

Το δίσκο έχουν προλογίσει ήδη δύο τραγούδια, η μελαγχολική μπαλάντα «I Do Not Know» και το ζωηρό «Come On To Me».

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε Λος Άντζελες, Λονδίνο και Σάσεξ, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Greg Kurstin (Adele, Sia, Beck, Foo Fighters). Εξαίρεση είναι το καινούργιο «Fuh You», στο οποίο την παραγωγή φρόντισε ο Ryan Tedder των OneRepublic.

Ο Paul McCartney σχολιάζει για το νέο single: «Ήμουν στο στούντιο με τον Ryan Tedder, ενώ το υπόλοιπο άλμπουμ έχει γίνει με τον Greg Kurstin… Σκεφτόμασταν μόνο ιδέες και μικρά κομμάτια μελωδιών και συγχορδιών και το τραγούδι μόλις δημιουργήθηκε κομμάτι προς κομμάτι.»

«Μετά προσπάθησα να έχει κάπως νόημα η ιστορία. Οπότε, αυτή ήταν η βασική ιδέα και εξελίχθηκε από εκεί. Κατά κάποιον τρόπο είναι ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά ένα ανοιχτά σεξουαλικό ερωτικό τραγούδι», προσθέτει.

Όσον αφορά τον αινιγματικό τίτλο του δίσκου «Egypt Station», ο Paul McCartney εξηγεί:

«Μου άρεσαν οι λέξεις “Egypt Station”. Μου θυμίσαμε τα άλμπουμ που συνηθίζαμε να κάνουμε, το “Egypt Station” ξεκινάει από το σταθμό στο πρώτο τραγούδι και έπειτα κάθε τραγούδι είναι σαν διαφορετικός σταθμός. Έτσι μας έδωσε την ιδέα να βασίσουμε όλα τα τραγούδια γύρω από αυτό. Το σκέφτομαι ως μία ονειρική τοποθεσία από όπου πηγάζει η μουσική.»