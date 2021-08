Ο Paul McCartney φέρνει στο φως τους στίχους ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού των Beatles

Ο Paul McCartney θα διηγηθεί στο νέο βιβλίο του τις ιστορίες πίσω από τα 154 τραγούδια που έγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Paul McCartney πρόκειται να δημοσιεύσει στο επερχόμενο βιβλίο του τους στίχους ενός τραγουδιού των Beatles που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ.

Ο 79χρονος θρύλος της μουσικής θα προσφέρει στους αναγνώστες με το νέο βιβλίο του με τίτλο «The Lyrics: 1956 to the Present», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου 2021, μια ανασκόπηση της καριέρας και της ζωής του μέσα από 154 τραγούδια που έγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλογές από το έργο του με τους Beatles, τους Wings και τις δικές του σόλο ηχογραφήσεις, καθώς και ενός μη ηχογραφημένου τραγουδιού των Beatles, με τίτλο «Tell Me Who He Is», από τις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Ο Paul McCartney ανακάλυψε τους χειρόγραφους στίχους σε ένα σημειωματάριο ενώ έκανε έρευνα για το βιβλίο.

Η ανθολογία περιέχει επίσης χειρογράφουςε στίχους, αδημοσίευτες προσωπικές φωτογραφίες, προσχέδια στίχων και σχέδια.

Ο Pauil McCartney έχει προσθέσει επίσης τα δικά του σχόλια σε κάθε τραγούδι για να δώσει στους θαυμαστές του μια εσωτερική ματιά στη δημιουργική διαδικασία που ακολουθεί.

«Πιο συχνά από όσο μπορώ να μετρήσω, με ρωτούν αν θα έγραφα μια αυτοβιογραφία, αλλά ποτέ δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή», γράφει ο καλλιτέχνης στον πρόλογο του βιβλίου.

«Το μόνο πράγμα που πάντα κατάφερνα να κάνω, είτε στο σπίτι είτε σε περιοδεία, είναι να γράφω νέα τραγούδια. Ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι, όταν φτάνουν σε μια ορισμένη ηλικία, τους αρέσει να ανατρέχουν σε ένα ημερολόγιο για να θυμούνται καθημερινά γεγονότα από το παρελθόν, αλλά εγώ δεν έχω τέτοια σημειωματάρια», συνεχίζει.

«Αυτό που έχω είναι τα τραγούδια μου, εκατοντάδες από αυτά, τα οποία έχω μάθει ότι εξυπηρετούν περίπου τον ίδιο σκοπό. Και αυτά τα τραγούδια καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή μου», σημειώνει.

Από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 13 Μαρτίου η Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο θα φιλοξενήσει μια δωρεάν έκθεση, με την ονομασία «Paul McCartney: The Lyrics», με τους χειρόγραφους στίχους και τις φωτογραφίες του τραγουδοποιού.

Η έκθεση, που θα καλύψει την ιστορική καριέρα του μήκους έξι δεκαετιών, θα περιλαμβάνει στίχους από το προσωπικό του αρχείο, που δεν έχει δει ποτέ το κοινό, από την εποχή που ήταν μέλος του εμβληματικού συγκροτήματος των Beatles, τη σόλο καριέρα του και τη θητεία του στους Wings.

Το βιβλίο «The Lyrics: 1956 to the Present» του Paul McCartney έχει επιμεληθεί ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ποιητής Paul Muldoon.

Αναλυτικά οι τίτλοι τραγουδιών που θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο:

Τόμος 1

«All My Loving», «And I Love Her», «Another Day», «Arrow Through Me», «Average Person», «Back in the U.S.S.R», «Band on the Run», «Birthday», «Blackbird», «Café on the Left Bank», «Calico Skies», «Can’t Buy Me Love «Carry That Weight», «Check My Machine», «Come and Get It», «Coming Up», «Confidante», «Cook of the House», «Country Dreamer», «A Day in the Life», «Dear Friend», «Despite Repeated Warnings», «Distractions», «Do It Now», «Dress Me Up as a Robber», «Drive My Car», «Eat at Home», «Ebony and Ivory», «Eight Days a Week», «Eleanor Rigby», «The End», «Fixing a Hole», «The Fool on the Hill», «For No One», «From Me to You», «Get Back», «Getting Closer», «Ghosts of the Past Left Behind», «Girls’ School», «Give Ireland Back to the Irish», «Golden Earth Girl», «Golden Slumbers», «Good Day Sunshine», «Goodbye», «Got to Get You Into My Life», «Great Day», «A Hard Day’s Night», «Helen Wheels», «Helter Skelter», «Her Majesty», «Here, There and Everywhere», «Here Today», «Hey Jude», «Hi, Hi, Hi», «Honey Pie», «Hope of Deliverance», «House of Wax», «I Don’t Know», «I Lost My Little Girl», «I Saw Her Standing There», «I Wanna Be Your Man», «I Want to Hold Your Hand «I Will», «I’ll Follow the Sun», «I’ll Get You», «I’m Carrying», «I’m Down», «In Spite of All the Danger «I’ve Got a Feeling», «Jenny Wren», «Jet», «Junior’s Farm», «Junk», «The Kiss of Venus», «Lady Madonna», «Let Em In», «Let It Be», «Let Me Roll It», «Live and Let Die», «London Town», «The Long and Winding Road», «Love Me Do», «Lovely Rita»

Τόμος 2

«Magneto and Titanium Man», «Martha My Dear», «Maxwell’s Silver Hammer», «Maybe I’m Amazed», «Michelle», «Mother Nature’s Son», «Mrs. Vandebilt», «Mull of Kintyre», «My Love», «My Valentine», «Nineteen Hundred and Eighty Five», «No More Lonely Nights», «The Note You Never Wrote», «Nothing Too Much Just Out of Sight», «Ob-La-Di, Ob-La-Da», «Oh Woman, Oh Why», «Old Siam, Sir», «On My Way to Work», «Once Upon a Long Ago», «Only Mama Knows», «The Other Me», «Paperback Writer», «Penny Lane», «Picasso’s Last Words (Drink to Me)», «Pipes of Peace», «Please Please Me», «Pretty Boys», «Pretty Little Head», «Put It There», «Rocky Raccoon», «San Ferry Anne», «Say Say Say», «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», «She Came in Through the Bathroom Window», «She Loves You», «She’s a Woman», «She’s Given Up Talking», «She’s Leaving Home», «Silly Love Songs», «Simple as That», «Single Pigeon», «Somedays», «Spirits of Ancient Egypt», «Teddy Boy», «Tell Me Who He Is», «Temporary Secretary», «Things We Said Today», «Ticket to Ride», «Too Many People», «Too Much Rain», «Tug of War», «Two of Us», «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Venus and Mars/Rock Show/Venus and Mars – Reprise», «Warm and Beautiful», «Waterfalls», «We All Stand Together», «We Can Work It Out», «We Got Married», «When I’m Sixty-Four», «When Winter Comes», «Why Don’t We Do It in the Road?», «With a Little Help From My Friends», «Women and Wives», «The World Tonight», «The World You’re Coming Into», «Yellow Submarine», «Yesterday», «You Never Give Me Your Money», «You Tell Me», «Your Mother Should Know».