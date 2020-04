Paul McCartney και Elton John ευχαριστούν τους εργαζόμενους στο βρετανικό σύστημα υγείας

Ο Paul McCartney και ο Elton John συγκαταλέγονται μεταξύ των διάσημων που ευχαριστούν μέσω βίντεο τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) για την προσφορά τους κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ημερών της πανδημίας.

Οι επαγγελματίες της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δουλεύουν άοκνα για να καταπολεμήσουν τον κορονοϊό. Μέχρι την Κυριακή η χώρα είχε καταγράψει 47.806 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού και 4.934 θανάτους. Μόνο χθες τη ζωή τους από τον COVID-19 έχασαν στη Βρετανία 621 άνθρωποι.

Το βίντεο ξεκινά με μήνυμα της επικεφαλής της Βρετανικής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ruth May, και συνεχίζεται με μηνύματα διάσημων προσωπικοτήτων.

«Η Ruth May συμπράττει με μερικά γνώριμα πρόσωπα για να πει ένα πολύ μεγάλο “Σε ευχαριστώ NHS” σε όλο το απίστευτο προσωπικό, τους φροντιστές και τους εθελοντές στην υγεία και τη φροντίδα», αναφέρεται στο λογαριασμού του NHS στο Twitter.

