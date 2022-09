Paul McCartney: Η έκκληση στην ινδική κυβέρνηση για τη σωτηρία ενός κακοποιημένου ελέφαντα

Αφού είδε δύο βίντεο με έναν ελέφαντα στην Ινδία να χτυπιέται από τους φροντιστές του, ο Paul McCartney ένωσε τις δυνάμεις του με την PETA Ινδίας και έστειλε μια επιστολή στην κυβέρνηση της χώρας ζητώντας βοήθεια για το ζώο, που ονομάζεται Jeymalyatha.

«Θεωρώ την Ινδία πνευματικό τόπο από τότε που ταξίδεψα εκεί τη δεκαετία του 1960. Εντυπωσιάστηκα από την πολιτιστική αγάπη της Ινδίας για τα ζώα», έγραψε στην επιστολή ο 80χρονος καλλιτέχνης.

«Γνωρίζω ότι η Ινδία σέβεται τους ελέφαντες, το ζώο της εθνικής κληρονομιάς της, αλλά η κακοποίηση των ζώων απαντάται παντού, ακόμη και στην Ινδία. Αυτό που αντικατοπτρίζει τις αξίες μιας χώρας είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η σκληρότητα», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι συμφωνείτε ότι η Jeymalyatha έχει υποφέρει περισσότερο από αρκετά και ότι της αξίζει να περάσει τον υπόλοιπο χρόνο της σε αυτή τη Γη μακριά από τους κακοποιητικούς εκπαιδευτές της, να αποκατασταθεί και να είναι μαζί με άλλους του είδους της», πρόσθεσε.

Ο Paul McCartney και η φιλοζωική οργάνωση PETA παροτρύνουν τους αρμόδιους να μεταφέρουν τον ελέφαντα σε ένα αξιόπιστο κέντρο διάσωσης αμέσως.

Η PETA Ινδίας υπέβαλε επίσης μια κτηνιατρική αναφορά στους Ινδούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας ότι ο φροντιστής της Jeymalyatha χρησιμοποίησε πένσα στο δέρμα της μπροστά στα μάτια των επιθεωρητών. Ο φροντιστής απαγόρευσε στους επιθεωρητές να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, αλλά κατάφεραν να καταγράψουν την κατάστασή της.

Ο Paul McCartney υποστηρίζει εδώ και καιρό τον χορτοφαγικό τρόπο ζωής και υπερασπίζεται την ασφάλεια των ζώων.

Ο θρύλος των Beatles συνεργάστηκε επίσης με την PETA για τα 78α γενέθλιά του το 2020 σε ένα βίντεο της οργάνωσης με τίτλο «Glass Walls», που έδειξε πόσο φρικτές είναι οι συνθήκες που επικρατούν στα σφαγεία ζώων.

«Γι’ αυτό φέτος προτρέπω τους θαυμαστές μου να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που παρουσίασα για την PETA με τίτλο “Glass Walls”. Το ονομάσαμε έτσι γιατί αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους, ποιος θα ήθελε να τρώει κρέας;», έγραψε τότε ο Paul McCartney.

The truth about elephant Jeymalyatha (Joymala).

Please take action now to help #FreeElephantJeymalyatha: https://t.co/4GMI7phCFJ pic.twitter.com/avyt8g55Z9

— PETA India (@PetaIndia) September 12, 2022