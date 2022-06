Paul McCartney, Bruce Springsteen και Dave Grohl εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή του «Glastonbury»

Ο Paul McCartney ήταν ένας από τους επικεφαλής του «Glastonbury».

Ο Paul McCartney ταρακούνησε το βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» με λίγη βοήθεια από μερικούς rock stars φίλους του.

Ο θρύλος των Beatles υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εμφάνισή του στο «Glastonbury» ως επικεφαλής τον Bruce Springsteen και τον Dave Grohl και ενθουσίασε το κοινό στην επιστροφή του φεστιβάλ μετά από τρία χρόνια.

Ο Paul McCartney ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας τραγούδια των Beatles όπως το «Can’t Buy Me Love» και σόλο τραγούδια όπως το «Maybe I’m Amazed» πριν καλέσει στη σκηνή τον frontman των Foo Fighters, Dave Grohl.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Dave Grohl μετά τον θάνατο του επί σειρά ετών ντράμερ των Foo Fighters, Taylor Hawkins, στις 25 Μαρτίου.

Αφού ο McCartney τον προλόγισε ως «τον φίλο μου, τον ήρωά σας», ο Grohl ανέβηκε χαμογελαστός στη σκηνή. «Γεια σου Paul», είπε στο μικρόφωνό του. «Πώς είσαι;»

Ο Paul McCartney και ο Dave Grohl ξεκίνησαν με το «I Saw Her Standing There» των Beatles, με τον Grohl να αναλαμβάνει κάποια από τα φωνητικά, ενώ ακολούθησε το «Band On The Run» των Wings, ένα τραγούδι που ο Grohl έχει διασκευάσει στο παρελθόν με τους Foo Fighters.

Here’s how Dave Grohl was introduced onstage by @PaulMcCartney at Glastonbury this evening. pic.twitter.com/1cKrYODuBE — Foo Fighters Archive (@FooArchive) June 25, 2022

Μετά τον «φίλο του από τη δυτική ακτή της Αμερικής», ο Paul McCartney παρουσίασε μια άλλη έκπληξη «από την ανατολική ακτή της Αμερικής».

Ο Bruce Springsteen εμφανίστηκε στη σκηνή για να παίξει μαζί με τον Paul McCartney το τραγούδι του «Glory Days» και να τον συνοδεύσει στο «I Wanna Be Your Man» των Beatles.

Αφού ερμήνευσε άλλα επτά τραγούδια, ο Paul McCartney κάλεσε ξανά στη σκηνή τον Dave Grohl και τον Bruce Springsteen για να τον βοηθήσουν να κλείσει τη συναυλία με το «The End» από τον δίσκο «Abbey Road» των Bealtes.

Ο Paul McCartney ερμήνευσε συνολικά 38 τραγούδια κατά τη διάρκεια της επικής τρίωρης συναυλίας του στο φεστιβάλ «Glastonbury».

«Σε ευχαριστώ Dave, σε ευχαριστώ Bruce, σε ευχαριστώ Glasto», είπε ο McCartney στο ενθουσιώδες κοινό πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

Ο Paul McCartney είχε ανεβάσει ξανά στη σκηνή τον Bruce Springsteen μία εβδομάδα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο «Met Life Stadium» στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, στην οποία εμφανίστηκε Jon Bon Jovi.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Paul McCartney ήταν επικεφαλής του «Glastonbury». Η πρώτη του εμφάνιση στο αγγλικό φεστιβάλ ήταν το 2004.