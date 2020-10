Ο Paul McCartney ανακοινώνει το νέο δίσκο «McCartney III»

Το τρίτο άλμπουμ μιας κλασικής τριλογίας του Paul McCartney.

Ο Paul McCartney ανακοινώνει ότι στις 11 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του «McCartney III», με την υπογραφή του στην ερμηνεία, στα τραγούδια και στην παραγωγή.

Το 2020 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ του Paul McCartney, ένα άλμπουμ στο οποίο ο εμβληματικός καλλιτέχνης έπαιξε κάθε όργανο, έγραψε και έκανε την παραγωγή σε κάθε τραγούδι, δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί σε μέγεθος και επιρροή με την πάροδο του χρόνου.

Το άλμπουμ «McCartney» σηματοδότησε μια δημιουργική αναγέννηση για τον Paul και αναδείχθηκε σε πρότυπο για πολλές γενιές indie και lo-fi μουσικών που επιδιώκουν να μιμηθούν τη ζεστή χειροποίητη ατμόσφαιρα και τις διαχρονικές μελωδίες τραγουδιών όπως τα «I’m Amazed», «Every Night» και «The Lovely Linda».

Τη δεκαετία του ’70 ο Paul McCartney σχημάτισε τη δεύτερη μπάντα του, τους Wings και κυριάρχησε στα charts, στις σκηνές και στα ερτζιανά ανά τον κόσμο με πολλαπλά No. 1 singles, sold-out παγκόσμιες περιοδείες και άλμπουμ με πολλά εκατομμύρια πωλήσεις, όπως τα «Band on the Run», «Venus and Mars», «Wings at the Speed of Sound», «London Town» και άλλα.

Το 1980, δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του «McCartney», ο Paul ολοκλήρωσε τη δεκαετία των Wings με την κυκλοφορία του εκπληκτικού δεύτερου σόλο άλμπουμ του. Το «McCartney II» θεωρείται μια από τις κλασικές δουλειές του χάρη σε κομμάτια όπως τα «Coming Up», «Temporary Secretary» και «Waterfalls».

Στη δεκαετία του 1980 ο Paul McCartney ξεκίνησε ξανά τη σόλο διαδρομή του, αυτή τη φορά με μια απαράμιλλη σειρά κυκλοφοριών.

Στις επόμενες τέσσερις δεκαετίες το κύρος του Paul μεγάλωσε εκθετικά με σόλο αριστουργήματα όπως τα «Tug of War», «Flowers in the Dirt», «Pipes of Peace», «Flaming Pie», «Memory Almost Full and New» και τεράστιες ζωντανές εμφανίσεις ανά τον κόσμο που σημείωσαν Παγκόσμια Ρεκόρ για τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών σε συναυλία.

Το 2018, 54 χρόνια από την ημέρα που οι Beatles έφτασαν για πρώτη φορά στην κορυφή των charts του Billboard, το άλμπουμ «Egypt Station» χάρισε στον Paul McCartney ένα ακόμη ιστορικό νούμερο ένα.

Ο Paul McCartney δεν σχεδίαζε να κυκλοφορήσει άλμπουμ το 2020, αλλά στην απομόνωση του «Rockdown», σύντομα άρχισε να επεξεργάζεται ξανά κάποια μουσικά σκαριφήματα και δημιούργησε ακόμα περισσότερα νέα τραγούδια.

Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή ετερόκλητων αυθόρμητων τραγουδιών με τον τίτλο «McCartney III», ένα σόλο έργο που σηματοδοτεί το άνοιγμα μιας νέας δεκαετίας, στην παράδοση του «McCartney» του 1970 και του «McCartney II» του 1980.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε νωρίτερα φέτος στο Σάσεξ της Αγγλίας και βασίστηκε κυρίως σε ζωντανές ηχογραφήσεις που έκανε ο Paul στο μικρόφωνο, την κιθάρα και το πιάνο, πάνω στις οποίες έπαιξε μπάσο, ντραμς κ.ο.κ.

Η διαδικασία ξεκίνησε για πρώτη φορά όταν ο Paul McCartney ασχολήθηκε με ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, το «When Winter Comes», σε συμπαραγωγή με τον μάνατζερ των Beatles, George Martin. Ο Paul πρόσθεσε ένα νέο κομμάτι στο τραγούδι για να δημιουργήσει το «Long Tailed Winter Bird», με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ «McCartney III», ενώ το «When Winter Comes» μαζί με τη νέα εισαγωγή τοου αποτελεί το μεγάλο φινάλε του νέου δίσκου.

Ο Paul McCartney είπε για το «III»: «Περνούσα της ζωή στην καραντίνα στο αγρόκτημά μου με την οικογένειά μου και πήγαινα στο στούντιό μου κάθε μέρα. Έπρεπε να κάνω λίγη δουλειά για κάποια κινηματογραφική μουσική και αυτό μετατράπηκε στο κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ και μετά όταν τελείωσε σκέφτηκα τι θα κάνω στη συνέχεια; Είχα κάποια πράγματα στα οποία είχα δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μερικές φορές ο διαθέσιμος χρόνος εξαντλούνταν και έμεναν ημιτελή, έτσι άρχισα να σκέφτομαι τι είχα».

«Κάθε μέρα ηχογραφούσα με το όργανο με το οποίο είχα γράψει το εκάστοτε τραγούδι και μετά σταδιακά πρόσθετα επίπεδα, ήταν πολύ διασκεδαστικό. Δημιουργούσες μουσική για τον εαυτό σου αντί να δημιουργείς μουσική που είχε να κάνει με δουλειά. Έτσι, απλώς έκανα πράγματα που μου άρεσε να κάνω. Δεν είχα ιδέα ότι θα κατέληγε σε άλμπουμ», συνεχίζει.

Ο Paul McCartney χρησιμοποίησε στο «III» κάποια από τα ίδια κομμάτια του εξοπλισμού του από το «Rude Studio» που είχαν χρησιμοποιηθεί και στις ηχογραφήσεις των Wings το 1971. Τα vintage όργανα με τα οποία έπαιξε έχουν μακρά ιστορία, αφού μεταξύ τους βρίσκονται το κοντραμπάσο του Bill Black από την ορχήστρα του Elvis Presley, το θρυλικό βιολί «Hofner» του Paul και ένα mellotron από τα Abbey Road Studios που χρησιμοποιήθηκε στις ηχογραφήσεις των Beatles.

Διατηρώντας το μοτίβο του «McCartney» και του «McCartney II», στα οποία τη φωτογράφιση είχε κάνει η εκλιπούσα Linda McCartney, οι φωτογραφίες για το «III» τραβήχτηκαν από την κόρη του Paul, Mary McCartney, ενώ επιπροσθετες φωτογραφίες τράβηξε ο ανιψιός του, Sonny McCartney, καθώς και ο ίδιος ο Paul με το κινητό του τηλέφωνο.

Το εξώφυλλο και την γραμματοσειρά του εξωφύλλου σχεδίασε ο διάσημος Αμερικανός καλλιτέχνης Ed Ruscha.

Με το «McCartney» και το «McCartney II», ο Paul άνοιξε από μια νέα δεκαετία προσδιορίζοντας ξανά τον εαυτό του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μουσικό επίπεδο.

Όπως όταν το «McCartney» του 1970 σηματοδότησε την επιστροφή του Paul στα βασικά μετά τη μεγαλύτερη διάλυση συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής ιστορίας και το πρωτοποριακό αριστούργημα «McCartney II» αποτέλεσε την αναγέννησή του από τις στάχτες των Wings, το «McCartney III» βρίσκει τον Paul ξανά μόνο του, να μετατρέπει μια σειρά από απροσδόκητες περιστάσεις σε ένα προσωπικό στιγμιότυπο ενός διαχρονικού καλλιτέχνη σε ένα μοναδικό σημείο στην ιστορία.

Το «McCartney III» θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου από την Capitol Records / Universal Music τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και σε CD και σε LP βινύλιο κατασκευής της Third Man Pressing.