Ανακαλύψτε το tracklist που είναι πολύ ιδιαίτερο

Ο Paul Kalkbrenner ανακοίνωσε την άφιξη του νέου του άλμπουμ, το όγδοο της καριέρας του.

Έχει τίτλο «Parts of Life» και θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 18 Μαΐου. Ο δίσκος έρχεται μια δεκαετία μετά την τεράστια επιτυχία του διπλά πλατινένιου του LP «Berlin Calling» που μαζί με την εικονική ταινία για την ζωή του εκτόξευσε την φήμη του και πολλαπλασίασε το κοινό του καθιερώνοντας τον ως κορυφαίο εκφραστή της grand techno σκηνής της Γερμανίας.

Το «Parts of Life» ακολουθεί την τριλογία «Back To The Future» και θεωρείται ήδη το πιο προσωπικό έργο του Paul Kalkbrenner, το οποίο αποκαλύπτει περισσότερο την ουσία του ως καλλιτέχνη.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι ένας πίνακας του θείου του του διάσημου Γερμανού DJ και παραγωγού, Paul Eisel, και απεικονίζει μια σειρά από μοναδικά προσωπικά αντικείμενα.

Το βίντεο για το «Part Three» γυρίστηκε στις πρόβες από τις ζωντανές του εμφανίσεις στο Βερολίνο.

#PartThree #OilPainting #PartsofLife A post shared by Paul Kalkbrenner (@iampaulkalkbrenner) on Mar 18, 2018 at 8:43am PDT

Κάθε κομμάτι του δίσκου τιτλοφορείται με έναν αριθμό που αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία δημιουργήθηκε. Δείτε το

tracklist παρακάτω!

Part Eleven

Part Three

Part Fourteen

Part Seven

Part Four

Part Twelve

Part Two

Part Ten

Part Five

Part Fifteen

Part One

Part Nine

Part Thirteen

Part Six

Part Eight