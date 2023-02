Η Patti Smith αποχαιρετά τον Tom Verlaine των Television: «Δεν υπήρχε κανένας σαν εκείνον»

Η Patti Smith μοιράστηκε τις αναμνήσεις της και τον θαυμασμό της για τον Tom Verlaine.

Η Patti Smith απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα frontman των Television και πρώην σύντροφό της Tom Verlaine, ο οποίος πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια στις 28 Ιανουαρίου σε ηλικία 73 ετών.

Η 76χρονη τραγουδίστρια έγραψε για το The New Yorker ένα δοκίμιο με τίτλο «He Was Tom Verlaine» όπου περιγράφει λεπτομερώς την παιδική ηλικία του Tom Verlaine στο Ντέλαγουερ, την πρώτη φορά που οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν το 1973 και τα κοινά ενδιαφέροντά τους για την ποίηση, τους συνθέτες και την πολυκοσμία της Νέας Υόρκης.

Η Patti Smith θυμύθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά τυχαία τον Tom Verlaine στη Νέα Υόρκη, παρόλο που κάποτε ζούσαν αρκετά κοντά ο ένας στον άλλον.

«Θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε μπει στο ίδιο Wawa στα σύνορα μεταξύ Γουίλμινγκτον και Νότιου Τζέρσεϊ αναζητώντας Yoo-hoo ή Tastykakes. Δεν συναντηθήκαμε μέχρι το 1973, στην East Tenth Street, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, όπου με σταμάτησε και μου είπε: “Είσαι η Smith;”», έγραψε.

«Είχε μακριά μαλλιά, και χτυπήσαμε ο ένας τον άλλον, και οι δύο μιλούσαμε για το μέλλον, και οι δύο φορούσαμε ρούχα που δεν φορούσε κανείς πια. Παρατήρησα τον τρόπο με τον οποίο κρέμονταν τα μακριά του χέρια και τα εξίσου μακριά και όμορφα χέρια του, και μετά πήραμε χωριστούς δρόμους», περιέγραψε.

«Δηλαδή, μέχρι τη νύχτα του Πάσχα, στις 14 Απριλίου 1974. Ο Lenny Kaye και εγώ πήραμε ένα ταξί από το Θέατρο Ziegfeld, αφού είχαμε δει την πρεμιέρα του “Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones”, κατευθείαν στο Bowery για να δούμε ένα νέο συγκρότημα που λεγόταν Television», πρόσθεσε.

Η Patti Smith αφηγείται επίσης την πρώτη φορά που είδε τους Television να παίζουν ζωντανά στις 14 Απριλίου 1974 στο θρυλικό punk club «CBGB» της Νέας Υόρκης.

«Αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ ήταν το είδος μας, το μέλλον μας, μία τέλεια συνένωση της ποίησης και του rock and roll. Καθώς παρακολουθούσα τον Tom να παίζει, σκεφτόμουν: “Αν ήμουν άνδρας, θα ήμουν εκείνος”», ανέφερε.

«Καταβρόχθιζε την ποίηση και τα ντόνατς Entenmann’s με μαύρη σοκολάτα, τα οποία τα έτρωγε με καφέ και τσιγάρα. Μερικές φορές φαινόταν ονειροπόλος και απόμακρος και ξαφνικά ξεσπούσε σε γέλια», συνέχισε.

Η Patti Smith περιέγραψε στη συνέχεια την προσωπικότητα του Tom Verlaine και έφερε ξανά στη μνήμες πολλές από τις στιγμές που μοιράστηκε με τον τραγουδιστή των Television.

«Ήταν αγγελικός αλλά και ελαφρώς δαιμονικός, ένας χαρακτήρας καρτούν με τη χάρη ενός δερβίση. Τον ήξερα τότε», σημείωσε.

«Μας άρεσε να κρατιόμαστε από το χέρι και να περνάμε ώρες χαζεύοντας τα ράφια με το “Flying Saucer News” και να πηγαίνουμε στην 48η Οδό και να κοιτάμε κιθάρες που δεν μπορούσε ποτέ να αγοράσει και να ταξιδεύουμε με το πλοίο του Staten Island μετά από τρία σετ στο “CBGB” και να ανεβαίνουμε έξι ορόφους σκάλες μέχρι το διαμέρισμα στην East Eleventh Street και να ξαπλώνουμε μαζί σε ένα στρώμα κοιτάζοντας το ταβάνι και ακούγοντας τη βροχή ή κάτι άλλο», θυμήθηκε.

«Δεν υπήρχε κανένας σαν τον Tom. Διέθετε το παιδικό χάρισμα να μεταμορφώνει μία σταγόνα νερού σε ποίημα που με κάποιο τρόπο γεννούσε μουσική», σημείωσε.

Ο Tom Verlaine και η Patti Smith είχαν σχέση στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και συνεργάστηκαν πολλές φορές μαζί, με τον frontman των Television να συμμετέχει στα άλμπουμ «Horses», «Gung Ho», «Gone Again» και «Easter» της Smith.

Παρέμειναν στενοί φίλοι πολύ καιρό μετά τον χωρισμό τους, με τη Patti Smith να αναφέρει στο δοκίμιό της για τον Tom Verlaine ότι «επειδή δεν είχε παιδιά, υποδέχθηκε με χαρά την αγάπη που έλαβε από την κόρη της, Jesse, και τον γιο της, Jackson».

Παρόλο που είναι περισσότερο γνωστός για τη σημαντική δουλειά του στους Television, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ – ορόσημο «Marquee Moon» του 1977, ο Tom Verlaine κυκλοφόρησε επίσης πολυάριθμους σόλο δίσκους κατά τη διάρκεια της ζωή του.

Εκτός από τη Smith, αμέτρητοι ήταν μουσικοί που απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα καλλιτέχνη μετά την είδηση του θανάτου του, μεταξύ των οποίων ο Michael Stipe, οι Sleater-Kinney, ο Chris Stein των Blondie, η Kim Gordon, ο Thurston Moore και ο Flea των Red Hot Chili Peppers.