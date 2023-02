Ο πατέρας της Lana Del Rey κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του

Η Lana Del Rey συμμετέχει σε δύο τραγούδια του νέου άλμπουμ του πατέρα της.

Ο πατέρας της Lana Del Rey, Rob Grant, θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι το πρώτο άλμπουμ του.

Το «Lost At Sea» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από την Decca Records και η ίδια η Lana Del Rey, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Lizzie Grant, θα συμμετέχει στο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ και σε ένα άλλο τραγούδι με τίτλο «Hollywood Bowl».

Το πρώτο single του άλμπουμ, «Setting Sail On A Distant Horizon», δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ.

Ο Rob Grant δήλωσε για το τραγούδι: «Το “Setting Sail” είναι ένα κομμάτι για πιάνο που συνέθεσα σχετικά με την ευτυχία και την ελευθερία που ένιωθα καθώς άνοιγα πανιά έξω από το Newport του Rhode Island με το 25 ποδών μονοκάταρτο ιστιοπλοϊκό μου “Erewhon”, κατευθυνόμενος προς τα νησιά Nantucket και Martha’s Vineyard».

«Το πιάνο αρχίζει αργά και στη συνέχεια δυναμώνει καθώς τα πανιά γεμίζουν με άνεμο και το σκάφος αρχίζει να γιατρεύεται, γέρνοντας στα βαριά κύματα του Ατλαντικού. Το πιάνο σας ταξιδεύει προς τα εμπρός, καθώς το ιστιοπλοϊκό αποκτά ταχύτητα, πιάνει περισσότερο αέρα, με προορισμό τον μακρινό ορίζοντα», συνέχισε.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του πατέρα της, η Lana Del Rey έγραψε στο Instagram: «Αυτό είτε θα είναι η αρχή για κάτι όμορφο είτε θα μας πάρει όλους κάτω… Είθε η δύναμη να είναι με όλους μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας είμαστε ρεαλιστές – αυτός ήταν πάντα ο σταρ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rob Grant (@robertenglandgrant)

Ο Rob Grant υπέγραψε συμβόλαιο για την κυκλοφορία του «Lost At Sea» με την ιστορική Decca Records, η οποία έχει στο δυναμικό της πολλούς καλλιτέχνες που ασχολούνται με το πιάνο, όπως ο Max Richter και ο Jeff Goldblum.

Στην παραγωγή του άλμπουμ, στο οποίο ο Rob Grant παίζει πιάνο, συμμετέχει μεταξύ άλλων ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Lana Del Rey, Jack Antonoff.

Σε ένα δελτίο τύπου για το νέο δίσκο αναφέρεται ότι ο Rob Grant έγινε «τυχαία» καλλιτέχνης και ότι «δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του μάθημα σε κανένα όργανο».

«Δεν μπορεί να διαβάσει παρτιτούρες. Αλλά όταν κάθεται στο πιάνο, οι νότες ρέουν από μέσα του. Οι μελωδίες έρχονται απρόσκλητες. Μπορεί να παίζει για ώρες. Το συναίσθημα κατακλύζει τη σκέψη, και βγάζει τη μια σύνθεση μετά την άλλη», αναφέρεται.

Το άλμπουμ του Rob Grant θα κυκλοφορήσει μόλις μερικές εβδομάδες αφότου η Lana Del Rey κυκλοφορήσει το δικό της άλμπουμ «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» στις 24 Μαρτίου.

Στο βάθος ενός βίντεο στον λογαριασμό της οικογένειας Grant στο TikTok, με την ονομασία @familyheirlooms, η Lana Del Rey ακούγεται να λέει: «Αυτό είσαι. Είσαι η θάλασσα. Και η θάλασσα είσαι εσύ. Δεν υπάρχει κάτι που να σας χωρίζει εσάς τους δύο», καθώς η αδελφή της Chuck Grant φωτογράφιζε τον πατέρα τους Rob πάνω σε μια βάρκα για το εξώφυλλο του άλμπουμ του.

Το tracklist του «Lost Sea»

1. Moon Rise Over the Ocean

2. Setting Sail on a Distant Horizon

3. Lost at Sea (feat. Lana Del Rey)

4. The Texture of Dreams

5. The Poetry of Wind and Waves

6. A Beautiful Delirium

7. Deep Ocean Swells

8. My Deep Blue Dream

9. Reflections of Light on Water

10. In the Dying Light of Day: Requiem for Mother Earth

11. A Delicate Mist Surrounds Me

12. The Mermaids Lullaby

13. Song of the Eternal Sea

14. Hollywood Bowl (feat. Lana Del Rey)