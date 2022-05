Πατέρας έκαψε εισιτήρια 3.500 δολαρίων για συναυλία της Olivia Rodrigo επειδή ήταν μόνο για εμβολιασμένους

Ένας πατέρας δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο καίει εισιτήρια αξίας 3.500 δολαρίων για μία συναυλία της Olivia Rodrigo που αγόρασε για τον ίδιο και την κόρη του, επειδή η είσοδος γινόταν μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook, ο αυτοαποκαλούμενος εκατομμυριούχος Doug Wood αποκάλυψε ότι είχε ξοδέψει χιλιάδες δολάρια για να αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία της Olivia Rodrigo στο «Arizona Federal Theatre» στο Φοίνιξ της Αριζόνα στο πλαίσιο της περιοδείας της «Sour Tour».

Στην ανάρτηση ανέφερε ότι μόνο μετά την αγορά των εισιτηρίων συνειδητοποίησε ότι για την είσοδο στη συναυλία απαιτούνταν η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού για όσους θεατές είναι ηλικίας 12 ετών και άνω, λέγοντας ότι «ίσως ήταν στα ψιλά γράμματα» και έτσι δεν πρόσεξε την οδηγία.

«Ούτε καν ένα αρνητικό τεστ COVID δεν θα λειτουργήσει. Εμβόλιο μόνο», σχολίασε στη λεζάντα του βίντεο.

«Λέω τι στο καλό… Όχι!!! Ο COVID περνάει σε ένα κοινό κρυολόγημα και είναι επίσης πολύ μικρό πολιτικό θέατρο τώρα από την άκρα αριστερά. Όχι!!! Η Olivia Rodrigo και η περιοδεία της “Sour” απαιτούν κάθε κορίτσι ή αγόρι 12 ετών και άνω να είναι πλήρως εμβολιασμένο και να έχει κάνει αναμνηστική δόση!», έγραψε.

Ο Doug Wood αγνόησε το γεγονός ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς από επιπλοκές του COVID-19 στον πλανήτη, καθώς οι απώλειες έχουν ξεπεράσει τις 1 εκατομμύριο ζωές σε σύνολο 6,3 εκατομμυρίων θανάτων από τον κορονοϊό παγκοσμίως.

Συνεχίζοντας το παραλήρημά του, ο Doug Wood κατηγόρησε την Olivia Rodrigo ότι είναι «αγορασμένη και πληρωμένη» και ότι κάνει «προπαγάνδα».

«Δεν γίνεται και δεν θα το υποστηρίξω αυτό. Να θυμάστε ότι το κύριο κοινό της Olivia είναι κορίτσια 12-18 ετών», τόνισε.

«Είναι αγορασμένη και πληρωμένη! Αυτό είναι αρρωστημένο και τώρα αυτή και οι ιδιοκτήτες της (οι ακροαριστεροί) κατηχούν νεαρά κορίτσια με αυτή την προπαγάνδα και αυτό το είδος του εκφοβισμού για να μπούνε στο σώμα τους», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι θα έκαιγε τα εισιτήρια σε μια ζωντανή μετάδοση στο Facebook αργότερα εκείνη την ημέρα, κάτι που τελικά έκανε.

Η Olivia Rodrigo ολοκληρώνει στις 27 Μαΐου στο Σαν Φρανσίσκο το βορειοαμερικανικό σκέλος του «Sour Tour». Η περιοδεία θα συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με 15 συναυλίες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Why my daughters and I decided to burn 🔥 our $3,500 Olivia Rodrigo Tickets!

Take a stand! #freedom #holdtheline #Patriot #Usa pic.twitter.com/UdNuBZx7C2

— Douglas Wood (@TheRealDougWood) May 19, 2022