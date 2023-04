Το «Gossamer» των Passion Pit έρχεται σε νέα συλλεκτική έκδοση

Η νέα έκδοση του άλμπουμ θα περιέχει δύο δυσεύρετα τραγούδια των Passion Pit.

Οι Passion Pit ανακοίνωσαν την κυκλοφορίας μιας επετειακής έκδοσης του χρυσού άλμπουμ τους «Gossamer».

Η νέα έκδοση του άλμπουμ θα περιλαμβάνει δύο δυσεύρετα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών τους και θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου ψηφιακά καθώς και σε ειδική έκδοση βινυλίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η ψηφιακή έκδοση, με τίτλο «Gossamer (Expanded Edition)», θα περιλαμβάνει τα σπάνια τραγούδια «American Blood» και «Almost There», τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες για πρώτη φορά, καθώς προηγουμένως περιλαμβάνονταν μόνο στην ιαπωνική έκδοση του άλμπουμ.

Οι Passion Pit θα γιορτάσουν αυτή την επέτειο πραγματοποιώντας μια μοναδική συναυλία μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας στο OUTLOUD Music Festival @ WeHo Pride στις 4 Ιουνίου.

Μετά τη δημιουργία τους από τον τραγουδοποιό Michael Angelakos, οι Passion Pit έτυχαν αμέσως παγκόσμιας αποδοχής λόγω της ανοιχτόκαρδης και τολμηρής μουσικής προσέγγισής τους, η οποία συνδυάζει ηλεκτρονικά pop στοιχεία με πιο προσωπικούς στίχους.

Οι Passion Pit έγιναν γνωστοί το 2009 με το χρυσό πρώτο άλμπουμ τους, «Manners», το οποίο περιλαμβάνει το πλατινένιο single «Sleepyhead». Το συγκρότημα πέρασε στη συνέχεια αρκετά χρόνια περιοδεύοντας σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου, ενώ ο Michael Angelakos συνέχισε να γράφει τραγούδια για το δεύτερο άλμπουμ τους.

Το «Gossamer», το δεύτερο άλμπουμ τους, διάθετε πιο σκοτεινούς στίχους και διαφορετικό τόνο στη μουσική.

Το άλμπουμ εκτοξεύτηκε στο Top 5 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του, στις 20 Ιουλίου 2012, και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 τόσο στο charts των Top Alternative Albums όσο και στα Top Rock Albums των Billboard, χαρίζοντας στο συγκρότημα τις υψηλότερες θέσεις στις οποίες έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Το «Gossamer», σε παραγωγή του Michal Angelakos και του Chris Zane με τη βοήθεια του Alex Aldi, περιλαμβάνει τα εμβληματικά singles «I’ll Be Alright», «Constant Conversation», «Carried Away» και φυσικά το διπλά πλατινένιο «Take A Walk».

Τα τραγούδια του άλμπουμ έχουν ξεπεράσει τις 70 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «Gossamer» αγαπήθηκε από τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο, με το Pitchfork να γράφει: «Μετά από τρία δύσκολα χρόνια δουλειάς, το «Gossamer» είναι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ (…) ένας τολμηρός και τελικά εκπληκτικός χείμαρρος μαξιμαλιστικών μουσικών ιδεών, καταπιεσμένου θυμού και ανεξέλεγκτου άγχους».

Στη συνέχεια, το Rolling Stone το συμπεριέλαβε στη λίστα του με τα «50 καλύτερα άλμπουμ του 2012».

Μετά το «Gossamer», οι Passion Pit παρουσίασαν το άλμπουμ «Kindred» το 2015, ενώ ο Michael Angelakos κυκλοφόρησε στη συνέχεια δύο άλμπουμ – το «Merry Christmas Mr. Fields» το 2016 και το «Tremendous Sea of Love» το 2017.

Το 2019 συνεργάστηκε με το δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής, Galantis, από τη Σουηδία στο single «I FOUND U».

Το tracklist της επανέκδοσης του «Gossamer»

1. Take A Walk

2. I’ll Be Alright

3. Carried Away

4. Constant Conversations

5. Mirrored Sea

6. Cry Like A Ghost

7. On My Way

8. Hideaway

9. Two Veils To Hide My Face

10. Love Is Greed

11. It’s Not My Fault, I’m Happy

12. Where We Belong

13. Almost There *

14. American Blood *

* Bonus Tracks (Αποκλειστικά για την ψηφιακή έκδοση)