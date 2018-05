Το «Hell Or High Water» είναι η νέα πρόταση του Passenger.

Ο Mike Rosenberg, ευρύτερα γνωστός ως Passenger, κάνει μία θριαμβευτική επιστροφή με ένα ολοκαίνουριο τραγούδι που συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό βίντεο.

Ο τίτλος του ακούει στο όνομα «Hell Or High Water» και αποτελεί μία πρώτη γεύση από το επερχόμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο αναμένεται τον Αύγουστο και θα φέρει τον τίτλο «Runaway».

Πιστός στο ραντεβού του με τα ραδιοφωνικά hits, o Passenger δείχνει να συνεχίζει με φόρα μετά την τεράστια επιτυχία του «Let Her Go» που μετρά πάνω από δύο δισεκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Όπως δήλωσε κι ο ίδιος ο Rosenberg: «Το “Hell Or High Water” ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα για τον νέο μου δίσκο. Είναι ένα τραγούδι που προσπαθεί να σε κάνει να σκεφτείς τη πολυπλοκότητα μιας σχέσης και γιατί εν τέλει πολλές από αυτές δεν λειτουργούν.»

Όσον αφορά το video που συνοδεύει το νέο αυτό τραγούδι, παρουσιάζει τον Άγγλο τραγουδιστή και τραγουδοποιό να εξερευνά τις ρίζες του στην Αμερική (ο πατέρας του είναι από το New Jersey). Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες σε μεγάλα και γνωστά πάρκα, μεταξύ των οποίων τα Monument Valley, Valley of Fire, Death Valley και Joshua Tree.

Ο καλλιτέχνης προσθέτει για τη δημιουργία του video clip: «Αυτά τα επικά και απέραντα τοπία βοηθούν αληθινά την απεικόνιση του αισθήματος που νιώθεις όταν είσαι χαμένος και απελπισμένος στην αναζήτησή σου για απαντήσεις.»

Το «Hell Or High Water» διαδέχεται την κυκλοφορία του «Young As The Morning Old As The Sea» (2016) που είχε καταφέρει να αγγίξει την κορυφή στα charts της Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Ελβετίας.

Ο Passenger ύστερα ξεκίνησε μίας από τις μεγαλύτερες περιοδείες που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ως επικεφαλής, με το κοινό που παραβρέθηκε στις εμφανίσεις του να ξεπερνά τα 1,4 εκατομμύρια σε 29 χώρες, 97 προγραμματισμένες και 23 ανεξάρτητες εμφανίσεις.