Παράταση σε νέα ημέρα για το «Jukebox» του Νίκου Πορτοκάλογλου με Μπλε, Δρογώση και Κίτρινα Ποδήλατα

View this post on Instagram

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο Μουσικό Jukebox! Τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν με την υπογραφή του Νίκου Πορτικάλογλου θα ακουστούν και τις Παρασκευές του Φλεβάρη! @nikosportokaloglou