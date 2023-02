Οι Paramore κολλάνε σε μία αλλόκοτη εναλλακτική διάσταση στο video του «Running Out Of Time»

Η Hayley Williams των Paramore αστειεύεται στο «Running Out Of Time» με τις κακές ικανότητές της στη διαχείριση του χρόνου.

Το νέο άλμπουμ «This Is Why» των Paramore κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου και το συγκρότημα συνεχίζει να μας προσφέρει καινούργιο υλικό.

Οι Paramore έδωσαν στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Running Out Of Time» του άλμπουμ τους «This Is Why», το οποίο είναι εμπνευσμένο εν μέρει από τη σχέση της Hayley Williams με την Taylor Swift.

Το βίντεο ξεκινάει με τη Hayley Williams να προσπαθεί να δημιουργήσει μουσική σε ένα στούντιο ηχογράφησης και να χτυπά ανούσια μία κιθάρα, προσπαθώντας να βρει στίχους – χωρίς αποτέλεσμα, όμως, αφού η έμπνευση δεν της έρχεται εύκολα.

Αφού κοιτάξει πού θα έπαιρναν τη θέση τους στο στούντιο ο Taylor York και ο Zac Farro των Paramore, τα ντραμς και η κιθάρα γίνονται τρία μέτρα ψηλά και περπατούν με ανθρώπινο βάδισμα, αναγκάζοντας τη Hayley Willams να αναζητήσει καταφύγιο σε μια θήκη κιθάρας, η οποία τη μεταφέρει σε μια εναλλακτική διάσταση.

Η Hayely Williams, ντυμένη με έναν vintage κορσέ και ένα ροζ σατέν παντελόνι, καταλήγει σε ένα εναλλακτικό σύμπαν γεμάτο θάμνους σε σχήμα αλόγου, τεράστια λουλούδια και γιγαντιαία μανιτάρια.

Εκεί βρίσκονται και ο Taylor York και ο Zac Farro York, ντυμένοι με μονόχρωμα πορτοκαλί και μοβ σύνολα, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα – τα χέρια τους φαίνεται να έχουν μήκος πάνω από ένα μέτρο.

Οι Paramore περιβάλλονται από υπενθυμίσεις του χρόνου που περνάει και ενώ υπάρχουν διάσπαρτα ρολόγια και κλεψύδρες, κανείς δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα.

Αφού εκτυλίσσονται μία σειρά από ασυνήθιστα ευτράπελα, τα μέλη των Paramore συναντιούνται ξανά και τρέχουν σε μια πίστα στο διάστημα προσπαθώντας να φτάσουν στο στούντιο για άλλη μία φορά, μόνο που στο τέλος του music video για το «Running Out Of Time» υπάρχει μία ανατροπή.

«Όταν αρχίσαμε να γράφουμε το άλμπουμ, ήθελα να προκαλέσω τον εαυτό μου να γράψει για συνηθισμένα πράγματα. Είμαι φρικτή στη διαχείριση του χρόνου και αυτό μοιάζει με το πιο τετριμμένο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε κανείς να μιλήσει… Μου φάνηκε σαν μία διασκεδαστική πρόκληση», δήλωσε η Hayley Williams σχετικά με το «Running Out Of Time»

«Με βοήθησε να μην γίνω βαθιά και σκοτεινή, κάτι που είναι στην πραγματικότητα ένα πιο εύκολο περιβάλλον, εσωτερικά, για εμένα», συνέχισε, εξηγώντας την προσπάθειά της να γράψει για το θέμα του χρόνου.

«Από την άλλη, η επέκταση αυτών των συναισθημάτων δεν διαφέρει και πολύ από τις ανησυχίες που πολλοί από εμάς νιώθουμε για τη ζωή στον πλανήτη Γη το 2023», είπε η τραγουδίστρια των Paramore.