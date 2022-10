Οι Paramore επανέφεραν το «Misery Business» στην πρώτη συναυλία τους μετά από τέσσερα χρόνια

Οι Paramore είχαν αποσύρει το «Misery Business» από τις ζωντανές εμφανίσεις τους το 2018, λόγω της κριτικής για έναν από τους στίχους του.

Οι Paramore φαίνεται ότι άλλαξαν γνώμη, καθώς επανέφεραν επίσημα στο πρόγραμμα των εμφανίσεών τους την επιτυχία τους «Misery Business».

Το 2018, η frontman του συγκροτήματος Hayley Williams δήλωσε ότι οι Paramore δεν θα παίζουν πλέον το τραγούδι ζωντανά, μετά από την κριτική που δέχτηκαν ότι ένας από τους στίχους του ήταν αντιφεμινιστικός.

Αλλά κατά τη διάρκεια της επιστροφής των Paramore στη σκηνή την Κυριακή 2 Οκτωβρίου για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, η Hayley Williams ανακοίνωσε ότι επιστρέφει και το «Misery Business», γιορτάζοντας τo νέο κεφάλαιο του συγκροτήματος.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, είπαμε ότι θα αποσύρουμε αυτό το τραγούδι για λίγο καιρό, και υποθέτω ότι τεχνικά το κάναμε», είπε η Hayley Williams πριν τραγουδήσει το «Misery Business»,

«Αλλά αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι μόλις πέντε λεπτά αφότου ακυρώθηκα επειδή είπα τη λέξη “πόρνη” σε ένα τραγούδι, όλο το TikTok αποφάσισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάντε το να βγάλει νόημα», συνέχισε.

Το «Misery Business», το lead single από το άλμπουμ «Riot!» (2007) των Paramore, ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του συγκροτήματος και πέρασε τα όρια του pop punk για να σημειώσει mainstream επιτυχία στο pop κοινό.

Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 26 του Billboard Hot 100 και εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή στην pop σκηνή.

Το «Misery Business» αποτέλεσε επίσης την αφορμή για μια αγαπημένη συναυλιακή πρακτική, όπου το συγκρότημα καλούσε έναν θεατή από το κοινό να τραγουδήσει τη γέφυρα του τραγουδιού όσο πιο δυνατά μπορούσε.

Αλλά το 2018, οι Paramore δέχτηκαν κριτική για έναν στίχο στο τραγούδι που απευθυνόταν σε μία πρώην σχέση. Οι στίχοι έλεγαν: «Μία πόρνη είσαι τίποτα περισσότερο / Λυπάμαι που αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Η Hayley Williams κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν φεμινίστρια και το «Misery Business» – όπως και η συμμετοχή του κοινού – αποσύρθηκαν από τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος.

Όχι πια. Οι Paramore ερμήνευσαν το Misery Business στην έναρξη της περιοδείας τους από το Mechanics Bank Theater στο Bakersfield της Καλιφόρνια την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, προσκαλώντας έναν τυχερό θεατή στη σκηνή.

Η Hayley Williams ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές των Paramore για τη συνεχιζόμενη αγάπη τους για το «Misery Business» και τους προέτρεψε να είναι καλοσυνάτοι.

«Δεν θα κάνω κήρυγμα γι’ αυτό. Απλά θα σας ευχαριστήσω που το νοσταλγείτε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι μία από τις πιο ωραίες στιγμές του σόου μας και είναι πολύ ωραίο να αισθάνεσαι ότι υπάρχει θετικός λόγος για να το επαναφέρουμε», είπε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Paramore επέστρεψαν δισκογραφικά με το «This Is Why», το πρώτο τραγούδι τους μετά από πέντε χρόνια και ανακοίνωσαν ότι το ομότιτλο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Δείτε παρακάτω βίντεο με τους Paramore να τραγουδούν ξανά το «Misery Business» στην πρώτη συναυλία της περιοδείας τους.