Το τρίτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Paramore που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.

Η ηλεκτρισμένη επιστροφή των Paramore συνεχίζεται με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού τους «C’est Comme Ça».

Πρόκειται για τον τρίτο προπομπό του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ τους «This Is Why», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου από την Atlantic Records / Warner Music.

Ο τίτλος του «C’est Comme Ça» μεταφράζεται κυριολεκτικά από τα γαλλικά ως «έτσι είναι».

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Hayley Williams δηλώνει σχετικά: «Προσπαθώ να απεξαρτηθώ από το αφήγημα της επιβίωσης. Η ιδέα της επικείμενης καταστροφής είναι λιγότερο καταστροφική για εμένα από το να μη γνωρίζω τίποτα για το μέλλον ή τον ρόλο μου σε αυτό. Τα παιδιά και εγώ είμαστε όλοι σε πολύ πιο σταθερή θέση στις ζωές μας από ποτέ άλλοτε. Και κατά κάποιο τρόπο μου είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστώ σε αυτό».

Οι Paramore ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ τους «This Is Why» τον Σεπτέμβριο, κυκλοφορώντας παράλληλα το ομώνυμο τραγούδι.

Το «This Is Why» συνεχίζει ανεβαίνει θέσεις στις υπηρεσίες streaming και alternative radio charts σε όλο τον κόσμο και βρίσκεται τώρα στο No. 2 στα alternative ραδιόφωνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ενθουσιασμός για τις ζωντανές εμφανίσεις των Paramore δεν ήταν ποτέ πιο έντονος.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα είναι headliners στην έναρξη του Bud Light Super Bowl Music Fest στο Glendale της Αριζόνα στις 9 Φεβρουαρίου και θα συνοδεύσουν την Taylor Swift στις δύο πρώτες βραδιές της περιοδείας της «The Eras Tour», στην ίδια πόλη, στις 17 και 18 Μαρτίου. Πριν από την έναρξη της περιοδείας τους, θα πραγματοποιήσουν μια ξεχωριστή και προσωπική συναυλία για την κυκλοφορία του άλμπουμ στις 6 Φεβρουαρίου στο The Grand Ole Opry House στο Νάσβιλ.

Τονν Μάρτιο οι Paramore θα ξεκινήσουν τη δική τους παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ «This Is Why» από τη Νότια Αμερική τον Μάρτιο, ενώ θα ακολουθήσει μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο και μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που θα ξεκινήσει τον Μάιο. Στο πλευρό τους θα έχουν τις Bloc Party, Foals, The Linda Lindas και Genesis Owusu.

Για τις μεγαλύτερες headline συναυλίες τους μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, οι Paramore θα κάνουν στάσεις σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χώρους και θα δώσουν από δύο συναυλίες στο O2 Arena του Λονδίνου, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Επίσης, θα εμφανιστούν επίσης στο Scotiabank Arena του Τορόντο και άλλους χώρους, πριν ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στο St. Paul της Μινεσότα στις 2 Αυγούστου.

Οι Paramore θα δωρίσουν ένα μέρος των πωλήσεων των εισιτηρίων της περιοδείας τους σε οργανώσεις που εργάζονται σε τομείς ουσιαστικής υποστήριξης των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Support & Feed και REVERB.

Όταν οι Paramore αποκάλυψαν ότι ηχογραφούσαν μαζί τον Ιανουάριο του 2022, η αντίδραση των μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο ήταν άμεση και πανηγυρική. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε που το βραβευμένο με Grammy και πολυπλατινένιο συγκρότημα κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του «After Laughter» (2017) – και η Hayley Williams παρουσίασε δύο σόλο άλμπουμ που έλαβαν εγκωμιαστικά σχόλια – οι Paramore έγιναν πιο δημοφιλείς από ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια η επιρροή και η δημοτικότητα των Paramore έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς η εποχή του streaming τους ανέδειξε με φυσικό τρόπο σε ένα από τα μεγαλύτερα, πιο πολιτιστικά συναρπαστικά ροκ συγκροτήματα στον κόσμο.