Paramore: Γιατί ήταν «μία αναγκαία παρένθεση» το πενταετές διάλειμμά τους

«Ήταν απαραίτητο να μην είμαστε τόσο κολλημένοι στο να είμαστε στους Paramore».

Οι Paramore εξήγησαν γιατί το διάλειμμά τους μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «After Laughter» του 2017 ήταν «μία αναγκαία παρένθεση».

Το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα μετά από την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας του το 2018 και η frontwoman Hayley Williams επικεντρώθηκε στη σόλο καριέρα της, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ – το «Petals For Armor» και το «Flowers for Vases / descansos». Ο ντράμερ Zac Farro κυκλοφόρησε επίσης δύο άλμπουμ, τα «Natural Disguise» και «Motif», με το project του Half Noise.

Μιλώντας για το διάλειμμα των Paramore σε συνέντευξη του συγκροτήματος στο NME, η Hayley Williams δήλωσε: «Ήταν μία αναγκαία παρένθεση. Ήταν απαραίτητο να μην είμαστε τόσο κολλημένοι στο να είμαστε στους Paramore: αυτό είναι το μόνο που υπήρχε για εμάς».

«Ήμασταν στο γυμνάσιο όταν γνωριστήκαμε και μέχρι να τελειώσουμε το λύκειο, όλοι ήξεραν ποιοι ήμασταν και ο τρόπος που συνδεόμασταν μεταξύ μας άλλαξε φυσικά», συνέχισε.

«Οι Paramore είναι ένα τεράστιο κομμάτι της φιλίας μας, αλλά το θέμα είναι τι υπάρχει από κάτω. Είναι το γεγονός ότι μας δένει η καλλιτεχνική και δημιουργική δραστηριότητα και η παρόρμηση να φτιάχνουμε πράγματα», τόνισε.

«Ήταν καιρός να το το σταματήσουμε και αν χρειαζόταν να φτιάξουμε κάτι, να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας να βρούμε νέες διεξόδους γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Η Hayley Williams ανέφερε ως ένα «σπουδαίο παράδειγμα» μίας μουσικής οικογένειας με παρόμοιο σχεδιασμό τους Talking Heads

«Οι Talking Heads είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα. Υπάρχουν οι Tom Tom Club (το side-project της μπασίστριας Tina Weymouth και του ντράμερ Chris Frantz), υπάρχει η σόλο δουλειά του David Byrne: μπορείς να δεις την πηγή της δημιουργικότητάς τους με ένα πράγμα, αλλά το πού το πάνε είναι άλλο», εξήγησε.

«Είναι σημαντικό για να έχει ένα δημιουργικό μυαλό να πηγαίνεις σε μία αποστολή αναζήτησης νέων δημιουργικών προσεγγίσεων, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν αναγκάζεις τον εαυτό σου να κοιτάξει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αυτό που τελικά δημιουργείς είναι πολύ πιο βαθύ και πιο σύνθετο», σημείωσε.

«Αυτό με το οποίο επιστρέφουμε είναι ένα βαθύτερο συναίσθημα για τους λόγους για τους οποίους κάνουμε αυτό που κάνουμε», είπε η Haley Williams.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής τους στο NME, οι Paramore σχολίασαν ότι ο κόσμος νοσταλγεί «με ροζ γυαλιά» την emo εποχή των ’00s.

Τα μέλη των Paramoe πρόσθεσε επίσης πως όταν δημιουργούσαν το νέο άλμπουμ τους «This Is Why», που κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου, «ήθελαν να συμπεριλάβουν περισσότερη αμεσότητα, κιθάρες και μουσική από την οποία εμπνευστήκαμε όταν ξεκινήσαμε το συγκρότημα».