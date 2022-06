Παντρεύτηκαν η Britney Spears και ο Sam Asghari – Συνελήφθη ο πρώτος σύζυγός της επειδή εισέβαλε στην τελετή

Η Britney Spears και ο επί σειρά ετών σύντροφός της Sam Asghari ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το βράδυ της Πέμπτης.

Ο εκπρόσωπος του Asghari, Brandon Cohen, επιβεβαίωσε την είδηση στο Variety, αναφέροντας σε δήλωσή του ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένος» για τον γάμο του ζευγαριού.

«Ξέρω ότι το ήθελε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ στοργικός και υποστηρικτικός σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω τον Sam στη ζωή μου και ανυπομονώ για το μέλλον που θα χτίσουν μαζί», σχολίασε ο Cohen.

Η Britney Spears και ο Sam Asghari παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στην κατοικία της τραγουδίστριας στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια. Υπήρχαν περίπου 60 καλεσμένοι, σύμφωνα με το People, μεταξύ των οποίων η Madonna, η Selena Gomez, η Drew Barrymore και η Paris Hilton.

Οι δύο γιοι που έχει αποκτήσει η Britney Spears με τον Kevin Federline, Sean και Jayden, δεν παρευρέθηκαν στον γάμο, αλλά ευχήθηκαν στο ευτυχισμένο ζευγάρι τα καλύτερα, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του Federline.

Ο πατέρας της Britney, Jamie Spears, η μητέρα της, Lynn Spears και η αδελφή της, Jamie Lynn Spears απουσίαζαν επίσης από τον γάμο.

Όπως ανέφερε το People, η Britney Spears εμφανίστηκε στον χώρο της τελετής με ένα φόρεμα Versace υπό τους ήχους του κλασικού τραγουδιού «Can’t Help Falling in Love» του Elvis Presley.

Ωστόσο, η ημέρα δεν κύλησε χωρίς προβλήματα, καθώς ο πρώτος σύζυγος της Spears, Jason Alexander, προσπάθησε να διαλύσει το γάμο νωρίτερα την Πέμπτη.

«Η πρώτη μου σύζυγος, η μοναδική μου σύζυγος, είμαι ο πρώτος της σύζυγος… Είμαι εδώ για να καταστρέψω το γάμο», φώναζε ο Alexander, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ.

Οι άνδρες ασφαλείας της Britney Spears αντιπαρατέθηκαν με τον Jason Alexander και χρειάστηκε να τον ρίξουν στο έδαφος για τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ventura, η άμεση δράση έλαβε κλήση για παράνομη είσοδο στην κατοικία της Britney Spears. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διενεργήθηκε σχετικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπή σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του Jason Alexander, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Στον Alexander απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο, βανδαλισμό και δύο κατηγορίες για σωματικές βλάβες. Νωρίτερα φέτος, ο Alexander δήλωσε ένοχος στην κατηγορία της παρενόχλησης μιας άγνωστης γυναίκας και καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρηση.

Η Britney Spears και ο Jason Alexander παντρεύτηκαν το 2004 και έμειναν μαζί για 55 ώρες πριν ακυρώσουν τον γάμο τους.

Jason Alexander crashed Britney Spears’ wedding, saying she’s “my first wife, my only wife, I’m her first husband … I’m here to crash the wedding.” pic.twitter.com/suB3pSa6Qd

— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 9, 2022