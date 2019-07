Εμπνευσμένες διασκευές κλασικών τραγουδιών περιέχει η νέα ψηφιακή έκδοση του Πάνου Μουζουράκη.

Ο Πάνος Μουζουράκης κυκλοφορεί το αγγλόφωνο EP «That’s Life».

Ο πολυσχιδής καλλιτέχνης στρέφεται στο ξενόγλωσσο ρεπερτόριο και εμπλουτίζει το βιογραφικό του με μία αξιόλογη δουλειά που δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω διείσδυσή του στη σκηνή του εξωτερικού, την αδιάκοπη προσπάθεια για χάρη της οποίας μοιράζει το χρόνο του σε Αθήνα και Λος Άντζελες.

Στο EP περιλαμβάνεται το τραγούδι «Look At Me Dad», η αγγλόφωνη έκδοση του «Κοίτα Μπαμπά», αλλά και τέσσερις εμπνευσμένες διασκευές κλασικών τραγουδιών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Ο Πάνος Μουζουράκης προσεγγίζει με τη βαθιά εκφραστική χροιά του το «Born To Be Wild» (1968) των Steppenwolf από το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο το όνομά τους, το «That’s Life» της Marion Montgomery (1963) που έγινε γνωστό από την εκτέλεση του Frank Sinatra (1966), το «Sweet Understanding Love» (1973) των «Four Tops» από το δίσκο «Main Street People» και το «Secret Agent Man» (1966) του Johnny Rivers από το LP «…And I Know You Wanna Dance».

Οι επιλογές με τις οποίες δομήθηκε το EP προέρχονται από όλο σχεδόν το φάσμα της μουσικής. Συνδετικός κρίκος των τραγουδιών είναι οι προσεγμένες ενορχηστρώσεις (από τους Δραμαμίνη και τον Ορέστη Πλακίδη) που είναι έξυπνα συνυφασμένες με το ερμηνευτικό ύφος του Πάνου Μουζουράκη.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή έκδοση έρχεται επτά μήνες μετά το digital EP «Αυτή Είναι Η Ζωή», το οποίο μας σύστησε την ομότιτλη επιτυχία και τραγούδια όπως τα «Κοίτα Μπαμπά» και «Ένα Σ’ Αγαπώ Του Δρόμου».

Το EP «That’s Life» κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

Το tracklist του EP «That’s Life»:

1. Born To Be Wild

2. That’s Life

3. Sweet Understanding Love

4. Secret Agent Man

5. That’s Life (Radio Edit)

6. Look At Me Dad