Το δικό του ρόλο του στο «Mamma Mia! Here We Go Again» εξασφάλισε ο Πάνος Μουζουράκης.

Ο πολυσχιδής Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει στο sequel του λαμπερού κινηματογραφικού μιούζικαλ «Mama Mia!», αποτελώντας μέρος ενός καστ με διάσημους αστέρες του Χόλιγουντ.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός -με μία λέξη entertainer- επιδεικνύει το πολυδιάστατο, ασυγκράτητο και αδάμαστο ταλέντο του κάθε φορά που του δίνεται ευκαιρία, είτε κάνει πρόζα επάνω στη μουσική σκηνή, είτε είναι coach στο «The Voice Of Greece», είτε πρωταγωνιστεί σε ελληνικές ταινίες και σειρές.

Διακαής πόθος του Πάνου Μουζουράκη παραμένει το εξωτερικό, ετοιμάζοντας εδώ και αρκετό καιρό βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την οντισιόν για το «Game Of Thrones», ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης ανοίγει τα φτερά του με ένα ρόλο στο «Mamma Mia! Here We Go Again».

Ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μιούζικαλ στα χρονικά, με τραγούδια που άφησαν εποχή από τους αξεπέραστους ΑΒΒΑ, επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο του 2018, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την προβολή του υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα «Mamma Mia!».

Μολονότι το σενάριο διαδραματίζεται σε ένα πλασματικό ελληνικό νησί με το όνομα «Καλοκαίρι», τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο κροατικό νησί Βις και όχι στη Σκόπελο, όπως συνέβη προ δεκαετίας.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους διατηρούν η καταξιωμένη Meryl Streep και ο άλλοτε θρυλικός πράκτορας 007, Pierce Brosnan. Συμμετέχει επίσης η κορυφαία τραγουδίστρια Cher, ο Andy Garcia, ο Colin Firth και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Δείτε τον Πάνο Μουζουράκη να εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας (στο 1:22, στο βάθος αριστερά):