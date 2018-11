Ο Πάνος Μουζουράκης έβαλε τη δική του νότα στο «Mamma Mia! Here We Go Again».

Ο ταλαντούχος Πάνος Μουζουράκης θα βρίσκεται στους ανακαινισμένους, υπερσύγχρονους κινηματογράφους «Town Cinemas» στη Γλυφάδα, με αφορμή την κυκλοφορία σε DVD και Blu-ray της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again» στην οποία και συμμετέχει.

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, στις 12:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές του, θα υπογράψει DVD, Blu-ray και CD και θα μοιραστεί τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής του στην ταινία.

Θα ακολουθήσει προβολή του «Mamma Mia! Here We Go Again» για τυχερούς νικητές διαγωνισμών.

Η ημέρα θα είναι μία γιορτή όπου θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε και θα ανακαλύψουμε πώς ξεκίνησαν όλα.

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Mamma Mia! The Movie», είστε προσκεκλημένοι πίσω στο μαγικό ελληνικό νησί «Καλοκαίρι» για ένα ολοκαίνουργιο μουσικό sequel, βασισμένο στα τραγούδια των ABBA.

Η Sophie (Amanda Seyfried) είναι πλέον έγκυος και όπως η μητέρα τηςm Donna (Meryl Streep), θα πρέπει να πάρει τα ρίσκα της.

Το αυθεντικό καστ της ταινίας επιστρέφει, με νέες αφίξεις μεταξύ των οποίων η Lilly James ως νεαρή Donna, ο Andy Garcia, η -βραβευμένη με Όσκαρ- Cher και ο… Πάνος Μουζουράκης.

Ο Πάνος Μουζουράκης υποδύεται το «Λάζαρο» και ερμηνεύει το τραγούδι «Kisses Of Fire» των ABBA, τόσο στην οθόνη όσο και στο soundtrack του «Mamma Mia! Here We Go Again».