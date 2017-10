Ο Πάνος Μουζουράκης μοιράζει τα πλάνα του μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, στην επιδίωξη του στόχου για καριέρα στο εξωτερικό.

Το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε ο Πάνος Μουζουράκης στις Η.Π.Α., παρέα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο 38χρονος καλλιτέχνης απέκτησε μάνατζερ στο Λος Άντζελες, και έχει αρχίσει ήδη το κυνήγι των ρόλων.

Όπως έγραψε προ ημερών το περιοδικό «DownTown» και επιβεβαίωσε η εκπομπή «Επιτέλους Σαββατοκύριακο» του «Ε», ο Πάνος Μουζουράκης θα περάσει από ακρόαση για ρόλο στην όγδοη σεζόν του «Game of Thrones».

Είναι άγνωστο αν θα επιχειρήσει να υποδυθεί έναν από τους οχτώ νέους χαρακτήρες που φημολογείται ότι θα έχει η σειρά, ή έναν από τους κομπάρσους που αναμένεται να… εξολοθρεύονται κατά εκατοντάδες όσο μαίνεται ο πόλεμος στο Westeros.

Τα γυρίσματα, πάντως, όπως επιβεβαίωσε ο ηθοποιός Liam Cunningham, που υποδύεται τον Davos Seaworth, θα αρχίσουν σε δύο εβδομάδες στην Ιρλανδία και θα διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι. Η όγδοη και τελευταία σεζόν της σειράς θα αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια, τα οποία σε διάρκεια θα πλησιάζουν τα 90 λεπτά – όσο μια ταινία μεγάλου μήκους, δηλαδή.

Πάρει δεν πάρει τον ρόλο στο «Game of Thrones», ο Πάνος Μουζουράκης, έχει ήδη εξασφαλίσει – σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής – ρόλο στο «Mamma Mia: Here We Go Again!», όπου θα είναι και ο μοναδικός Έλληνας.

Ενώ το πρώτο «Mamma Mia!» είχε γυρίσματα στη χώρα μας, το σίκουελ διαδραματίζεται στις ακτές της Κροατίας (όπου μέχρι πρόπερσι γυριζόταν και το «Game of Thrones», κοίτα να δεις συμπτώσεις…).

