Πάνος Κιάμος: Σαρωτική πρεμιέρα στο «Club 22» – Φωτογραφίες

Ένα σαρωτικό τριήμερο για τον Πάνο Κιάμο – Η επιστροφή του στο «Club 22»

Όταν μιλάει η αγάπη του κόσμου, τα λόγια είναι περιττά. Ο Πάνος Κιάμος επέστρεψε στο πλήρως ανακαινισμένο «Club 22» και χάρισε στο κοινό ένα μαγικό, sold out τριήμερο που έγινε talk of the town.

Ο Πάνος Κιάμος, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με την πολυετή πορεία και την πλούσια επιτυχημένη δισκογραφία του, σήμανε δυναμικά την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν και ξεσήκωσε το κοινό όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει.

Η υποδοχή του στον «τόπο του εγκλήματος», το «Club 22», ήταν κάτι παραπάνω από θερμή με τον κόσμο να σπεύδει να τον απολαύσει live.

Διαφήμιση

Μαζί του η ξεχωριστή Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έλαμψε με τη μοναδική λαϊκή φωνή της και την εκρηκτική παρουσία της επί σκηνής.

Special quest ο μοναδικός performer Tonis Sfinos, ο οποίος έδωσε ένα εντυπωσιακό live show με πολλές εκπλήξεις και ανέβασε τη διάθεση στα ύψη.

Τη δική του νότα στη βραδιά έδωσε ο ιδιαίτερα ταλαντούχος Βαγγέλης Κακουριώτης. Το σχήμα συμπληρώνουν η Κianna, ο Γιάννης Τεργιάκης και ο Θάνος Λάμπρου. Στα decks o ανατρεπτικός dj Pitsi.

Η αρχή ήταν εντυπωσιακή, η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο μαγική διότι όπως είναι ήδη γνωστό: «Πάμε Κιάμο και όλοι πάνω.».

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Πάνος Κιάμος δίνει ραντεβού στο «Club 22».

Φωτογραφίες