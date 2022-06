Το πρώτο τραγούδι των Panic! At The Disco μετά από τέσσερα χρόνια.

Οι Panic! At The Disco ανακοίνωσαν ότι το έβδομο άλμπουμ τους, «Viva Las Vengeance», θα κυκλοφορήσει στις 19 Αυγούστου από την Fueled by Ramen/DCD2 Records.

Παράλληλα, εγκαινιάζουν ένα νέο κεφάλαιο παρουσιάζοντας το αισιόδοξο ομώνυμο τραγούδι του «Viva Las Vengeance». Το music video του single σκηνοθέτησε ο συχνός συνεργάτης των Panic! At The Disco, Brendan Walter («High Hopes»).

Το άλμπουμ «Viva Las Vengeance» καταγράφει μία αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής που ακολουθεί ο Brendon Urie των Panic! At The Disco, ο οποίος έγραψε τα πάντα ζωντανά σε μαγνητοταινία στο Λος Άντζελες μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του στην παραγωγή, Jake Sinclair και Mike Viola.

Αυτό ο κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι αναφέρεται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αξιοποίηση της νιότης σου, την αξιοποίηση της ημέρας και την εξάντληση. Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι μία ενδοσκόπηση στη σχέση του Brendon Urie με την καριέρα του, στα χρόνια που μεγάλωσε στο Λας Βέγκας, στον έρωτα και στη φήμη.

«Το «Viva Las Vengeance» είναι μία αναδρομή στο ποιος ήμουν πριν από 17 χρόνια και ποιος είμαι τώρα με τη στοργή που δεν είχα πριν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έκανα ένα άλμπουμ και υπήρχε κάτι στο μαγνητόφωνο που με κρατούσε ειλικρινή», ανέφερε ο Brendon Urie.

Οι Panic! At The Disco ανακοίνωσαν επίσης τη διοργάνωση της παγκόσμιας περιοδείας «The Viva Las Vengeance Tour», η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της περιοδείας, το συγκρότημα θα επιστρέψει σε εμβληματικούς χώρους όπως το «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, το «Kia Forum» του Λος Άντζελες και το «The O2 «του Λονδίνου.

Στους special guests της περιοδείας συγκαταλέγονται οι Marina και Jake Wesley Rogers, ενώ οι Beach Bunny θα συμμετάσχουν σε επιλεγμένες συναυλίες στη Βόρεια Αμερική.

Ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο που θα πωληθεί στη Βόρεια Αμερική και 1 ευρώ / 1 λίρα Αγγλίας από τα εισιτήρια στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατεθούν στο ίδρυμα Highest Hopes Foundation των Panic! At The Disco.

Το ίδρυμα υποστηρίζει οργανώσεις που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και των κοινοτήτων που υφίστανται διακρίσεις ή κακοποίηση λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Το tracklist του άλμπουμ «Viva Las Vengeance»

1. Viva Las Vengeance

2. Middle of a Breakup

3. Don’t Let The Light Go Out

4. Local God

5. Star Spangled Banger

6. God Killed Rock And Roll

7. Say It Louder

8. Sugar Soaker

9. Something About Maggie

10. Sad Clown

11. All By Yourself

12. Do It To Death