Το νέο άλμπουμ των Panic! At The Disco είναι μία θεατρική αναδρομή στην καριέρα του Brendon Urie.

Οι Panic! At The Disco κυκλοφορούν το έβδομο άλμπουμ τους – και το τρίτο από τότε που έγιναν σόλο πρότζεκτ του Brendon Urie – με τίτλο «Viva Las Vengeance».

Το «Viva Las Vengeance» είναι μία αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής που ακολουθεί ο Brendon Urie, ο οποίος ηχογράφησε όλο το άλμπουμ ζωντανά σε μαγνητοταινία στο Λος Άντζελες μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του στην παραγωγή, Jake Sinclair και Mike Viola.

Αυτό το κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να εκμεταλλεύεσαι τα νιάτα σου, να αρπάζεις την ευκαιρία και να εξαντλείσαι.

Τα τραγούδια του «Viva Las Vengeance» είναι μία ενδοσκόπηση στη σχέση του Brendon Urie με την καριέρα του, στα χρόνια που μεγάλωσε στο Λας Βέγκας, στον έρωτα και στη φήμη.

«Το “Viva Las Vengeance” είναι μία αναδρομή στο ποιος ήμουν πριν από 17 χρόνια και ποιος είμαι τώρα με τη στοργή που δεν είχα πριν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έκανα ένα άλμπουμ και υπήρχε κάτι στο μαγνητόφωνο που με κρατούσε ειλικρινή», εξήγησε ο Brendon Urie.

Το «Viva Las Vengeance» είναι μια γιορτή του rock ‘n’ roll των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ειδικά από συγκροτήματα όπως οι Queen και οι T-Rex. Μία ερωτική επιστολή σε μια χρυσή εποχή, με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco να προσπαθεί να κάνει τους κλασικούς ήχους να μοιάζουν φρέσκοι και σύγχρονοι και να τα καταφέρνει.

Ο Brendon Urie ήταν πάντα μια larger than life προσωπικότητα, ένας ρομαντικός που μυθοποιούσε τον εαυτό του από την αρχή και τον περιτύλιγε με τα είδωλά του, όπως με τους Beatles ή τον απεικόνιζε ως έναν καταραμένο τραγουδιστή όπως ο Frank Sinatra – στο άλμπουμ «Death Of A Bachelor» των Panic! At The Disco.

Το νέο άλμπουμ είναι η αποθέωση αυτής της πορείας, καθώς ο Brendor Urie συλλογίζεται ποιος ήταν πριν από την επιτυχία του και ποιος είναι πλέον τώρα.

Το «Viva Las Vengeance» διαδέχεται για τους Panic! At The Disco το «Pray For The Wicked» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2018 και περιείχε τις επιτυχίες «High Hopes» και «Hey Look Ma, I Made It». Το «Pray For The Wicked» ήταν το δεύτερο άλμπουμ των Panic! At The Disco που κατέκτησε το No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: