Μία διαφορετική επιλογή έκαναν οι Panic! At The Disco.

Οι Panic! At The Disco βρέθηκαν στο «Live Lounge» του BBC την Τετάρτη 29 Μαΐου, όπου τραγούδησαν μία λιτή εκτέλεσή του νέο τραγουδιού «Say Amen (Saturday Night)».

Εκτός από αυτό το τραγούδι, το αμερικανικό pop – punk συγκρότημα έκανε την έκπληξη και παρουσίασε τη δική του εκτέλεση στο τελευταίο προσωπικό single της Dua Lipa, το «IDGAF», με τον κεντρικό τραγουδιστή της μπάντας, τον Brendon Urie, να επιδεικνύει τις ερμηνευτικές του ικανότητες.

Ο τόνος της φωνής του ταίριαξε ιδανικά με το τραγούδι, ενώ εντυπωσίασε το φαλσέτο του στο ρεφρέν και ακόμα περισσότερο στη γέφυρα του «IDGAF».

Η Dua Lipa παρακολούθησε τη διασκευή των Panic! At The Disco στο τραγούδι της και τους ευχαρίστησε μέσω ενός μηνύματος που δημοσίευσε στο Twitter, αναφέροντας ότι το αγάπησε.

Τις εντυπώσεις κέρδισε επίσης και ο καινούριος μπασίστας της μπάντας, ο Nicole Row, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν θετικά και τα δικά του φωνητικά.

Οι Panic! At The Disco επισκέφθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή τη συμμετοχή τους στο συναρπαστικό φεστιβάλ «The Biggest Weekend» που διοργάνωσε το προηγούμενο σαββατοκύριακο το BBC και έδωσε το «παρών» πλήθος διάσημων καλλιτεχνών.

Δείτε παρακάτω την εκτέλεση των Panic! At The Disco στο «IDGAF» της Dua Lipa:

Όπως αναφέρθηκε, το συγκρότημα τραγούδησε και το δικό του «Say Amen (Saturday Night)»: