Panic! At The Disco: Τίτλοι τέλους για το συγκρότημα – Το μήνυμα του Brendon Urie

Τίτλοι τέλους για τους Panic! At The Disco μετά από 19 χρόνια ιστορίας.

Οι Panic! At The Disco, το pop-rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λας Βέγκας πριν από σχεδόν 20 χρόνια και σταδιακά έγινε ένα σόλο σχήμα του Brendon Urie, ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν τίτλους τέλους στην ιστορία τους μετά την ολοκλήρωση της επερχόμενης ευρωπαϊκής περιοδείας τους.

Ο Brendon Urie αποκάλυψε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα ότι περιμένει μαζί με τη σύζυγό του το πρώτο τους παιδί και σημείωσε ότι θέλει να επικεντρώσει την ενέργειά του στην οικογένειά του.

«Συνεπώς οι Panic! At The Disco δεν θα υπάρχουν πια», ανέφερε, σοκάροντας τους θαυμαστές του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο.

Η τελευταία περιοδεία των Panic! At The Disco θα ξεκινήσει από τη Βιέννη στις 20 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας στις 10 Μαρτίου.

Το σημείωμα του Brendon Urie

«Λοιπόν, ήταν ένα φοβερό ταξίδι… Όταν μεγάλωνα στο Λας Βέγκας δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πού θα με οδηγούσε αυτή η ζωή. Τόσα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο και όλοι οι φίλοι που κάναμε στην πορεία.

Αλλά μερικές φορές ένα ταξίδι πρέπει να τελειώσει για να ξεκινήσει ένα καινούργιο. Προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αν και κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει… Η Sarah και εγώ περιμένουμε ένα μωρό πολύ σύντομα! Η ιδέα ότι θα γίνω πατέρας και θα παρακολουθήσω τη γυναίκα μου να γίνεται μητέρα είναι τόσο ταπεινή όσο και συναρπαστική. Ανυπομονώ για αυτή την επόμενη περιπέτεια.

Τούτου λεχθέντος, πρόκειται να τελειώσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου και να επικεντρωθώ και να δώσω την ενέργειά μου στην οικογένειά μου, και συνεπώς οι Panic! At The Disco δεν θα υπάρχουν πια.

Σας ευχαριστώ όλους για την τεράστια υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Καθόμουν εδώ προσπαθώντας να βρω τον τέλειο τρόπο να το πω αυτό και πραγματικά δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσα πολλά σήμαινε για εμάς.

Είτε είστε εδώ από την αρχή είτε μόλις μας βρήκατε, ήταν χαρά μας όχι μόνο που μοιραστήκαμε τη σκηνή με τόσους πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους αλλά και που μοιραστήκαμε το χρόνο μας μαζί σας. Ανυπομονώ να σας δω όλους στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια τελευταία κοινή περιοδεία.

Σας αγαπώ. Σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ για την ύπαρξή σας», έγραψε ο τραγουδιστής στο μήνυμά του.

Οι Panic! At The Disco, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επτά άλμπουμ, σχηματίστηκαν το 2004 όταν ο Brendon Urie και οι συνιδρυτές του συγκροτήματος Ryan Ross, Spencer Smith και Brent Wilson ήταν μαθητές στο Λύκειο.

Ωστόσο, ο Brent Wilson εγκατέλειψε το συγκρότημα πριν την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου τους, «Pretty. Odd.» το 2008, το οποίο αποτελούσε μια αλλαγή στη μουσική κατεύθυνσή τους. Ο Urie και ο Smith ήταν τα μοναδικά εναπομείναντα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος.

Ο Spencer Smith αποχώρησε ανεπίσημα το 2013 και οριστικά το 2015. Ωστόσο, οι Panic! At The Disco είχαν γίνει από καιρό το σόλο σχήμα του Urie.

Με τον Brendon Urie το μοναδικό σταθερό μέλος του συγκροτήματος, δεν είναι σαφές ποια θα είναι η διάκριση μεταξύ των Panic! At The Disco και των μελλοντικών του projects, αλλά προφανώς αισθάνθηκε ότι το εν λόγω όνομα δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικό της καριέρας του και, στην ηλικία των 35 ετών, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να το εγκαταλείψει.

Τον Αύγουστο του 2022 οι Panic! At The Disco κυκλοφόρησαν το έβδομο και τελευταίο άλμπουμ τους, «Viva Las Vengeance», το οποίο έλαβε εξαιρετικές κριτικές και ανέβηκε στο No. 2 των Top Alternative Albums και στο No. 3 των Top Rock Albums στις ΗΠΑ, αλλά και στο No. 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση του Brendon Urie για το τέλος των Panic! At The Disco.