Το «Middle Of A Breakup» είναι ένα τραγούδι «για όλες τις περιόδους των χωρισμών μας».

Οι Panic! At The Disco «γράφουν αμαρτίες, όχι τραγωδίες», από τότε που δημιουργήθηκαν το 2004 και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό, σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, με το νέο τραγούδι τους «Middle Of A Breakup».

Ο Brendon Urie των Panic! At The Disco χαρακτηρίζει το «Middle Of A Breakup» ως ένα «τραγούδι για όλες τις περιόδους των χωρισμών μας», ενώ το πολύχρωμο και κινηματογραφικό music video που το συνοδεύει, του δίνει μια εντελώς νέα θεατρική νότα.

Στο μουσικό βίντεο για το «Middle Of A Breakup», σε σκηνοθεσία του τακτικού συνεργάτη των των Panic! At The Disco, Brendan Walter, πρωταγωνιστούν ο Brendon Urie και η Leah Adler στους ρόλους ενός ζευγαριού που παλεύει ο ένας να κρατήσει τα χέρια του μακριά από τον άλλον.

Το βίντεο περιλαμβάνει μουσικοθεατρικές σκηνές που θυμίζουν το «Grease», αλλά και ορισμένες απολαυστικά πονηρές οπτικές μεταφορές, όπως ένα διαστημόπλοιο που εκτοξεύεται στο διάστημα και ένα πολύ μακρύ τρένο που μπαίνει σε ένα τούνελ.

Το «Middle Of A Breakup» είναι το δεύτερο κατά σειρά τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Panic! At The Disco με τίτλο «Viva Las Vengeance», που θα κυκλοφορήσει από την Fueled by Ramen/DCD2 Records στις 19 Αυγούστου.

Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, οι Panic! At The Disco έδωσαν στη δημοσιότητα το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Viva Las Vengeance», το οποίο έχει ήδη ανέβει στο No. 1 του Alternative Airplay Chart του Billboard.

Το άλμπουμ «Viva Las Vengeance» καταγράφει μία αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής που ακολουθεί ο Brendon Urie των Panic! At The Disco, ο οποίος έγραψε τα πάντα ζωντανά σε μαγνητοταινία στο Λος Άντζελες μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του στην παραγωγή, Jake Sinclair και Mike Viola.

Το «Viva Las Vengeance» διαδέχεται το έκτο (και το δεύτερο από τότε που έγιναν το σόλο πρότζεκτ του Brendon Urie) άλμπουμ των Panic! At The Disco, «Pray For The Wicked», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2018.