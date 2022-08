Οι Panic! At the Disco εξετάζουν την επιτυχία τους στο νέο τραγούδι «Local God»

Το τρίτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Panic! At the Disco.

Οι Panic! At The Disco κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Local God» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Viva Las Vengeance».

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, ο Brendon Urie των Panic! At The Disco αναλογίζεται το ξεκίνημα του συγκροτήματος και την άνοδό του.

«Υπογράψαμε δισκογραφικό συμβόλαιο στα 17 / Μας μισούσε κάθε τοπικό συγκρότημα / Λένε ότι δεν πληρώσαμε ποτέ τα χρέη μας / Αλλά τι σημαίνει αυτό όταν τα χρήματα δεν αλλάζουν ποτέ χέρια; / Είναι 2021 και είμαι σχεδόν διάσημος / Δεν σας ενδιέφερε ποτέ αυτό», τραγουδά.

Στο ρεφρέν του «Local God», ο Brendon Urie αντιπαραβάλλει την έννοια της ευρείας φήμης με την ιδέα της επιτυχίας σε τοπικό επίπεδο, εξετάζοντας το νόημα της επιτυχίας και το πώς αυτή εξαρτάται από την οπτική γωνία.

«Τοπικός Θεός / Θα ζήσεις για πάντα ως τοπικός Θεός / Ακόμα καλύτερα από αυτό που δεν είσαι», αναφέρει.

Το τραγούδι συμβαδίζει απόλυτα με το θέμα του επερχόμενου άλμπουμ των Panic! At The Disco.

«Το “Viva Las Vengeance” είναι μία ματιά στο ποιος ήμουν πριν από 17 χρόνια και ποιος είμαι τώρα με τη στοργή που δεν είχα πριν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έφτιαχνα ένα άλμπουμ και υπήρχε κάτι στο μαγνητόφωνο που με κρατούσε ειλικρινή», είπε ο Brendon Urie για το άλμπουμ σε δήλωσή του.

Το «Local God» ακολουθεί το «Middle Of A Breakup» και το ομότιτλο τραγούδι του «Viva Las Vengeance», το οποίο χάρισε στους Panic! At The Disco το τρίτο του Νο. 1 στο Alternative Airplay Chart του Billboard και έγινε το τραγούδι που ανέβηκε ταχύτερα στο Νο. 1 εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Local God», ανακοινώθηκε ότι οι Panic! At The Disco θα εμφανιστούν στα MTV Video Music Awards 2022 στις 28 Αυγούστου.

Το «Viva Las Vengeance», το έβδομο άλμπουμ των Panic! At The Disco και το πρώτο μετά το «Pray For The Wicked» του 2018, θα κυκλοφορήσει από τη Fueled by Ramen/DCD2 Records στις 19 Αυγούστου.

Ο Brendon Urie δημιούργησε το «Viva Las Vengeance» στο Λος Άντζελες, ηχογραφώντας κάθε τραγούδι ζωντανά σε μαγνητοταινία. Στην παραγωγή συνεργάστηκε με τους φίλους/συνεργάτες του Jake Sinclaire και Mike Viola.