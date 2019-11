Panic! At The Disco: Το music video για το «Into The Unknown» από το «Frozen 2»

Το music video για το «Into The Unknown» κυκλοφόρησε παράλληλα με το ντεμπούτο του «Frozen 2» στους κινηματογράφους των ΗΠΑ.

Οι Panic! At The Disco ντύνουν με εικόνα το τραγούδι «Into The Unknown» με το οποίο συμμετέχουν στο soundtrack της νέας ταινίας «Frozen 2» (Ψυχρά κι Ανάποδα 2) της Disney.

Κατά τη διάρκεια του φιλμ το «Into The Unknown» ερμηνεύει η πρωταγωνίστρια Idina Menzel. Η εκτέλεση των Panic! At The Disco συμπεριλαμβάνεται στους τίτλους τέλους του «Frozen 2».

Το music video αντανακλά το θέμα του τραγουδιού, συνδυάζοντας πλάνα του Brendon Urie με σκηνές από την ταινία, στις οποίες παίρνουμε μία πρόγευση από το περιπετειώδες ταξίδι της κεντρικής ηρωίδας, της Έλσας (Idina Menzel).

Το επίσημο soundtrack του «Frozen 2» κυκλοφορεί από τη Walt Disney Records και περιέχει επτά πρωτότυπα τραγούδια με τις υπογραφές των Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez, το βραβευμένο με Όσκαρ δίδυμο δημιουργών που έβαλε τη σφραγίδα και στην πρώτη ταινία του franchise.

Περιλαμβάνονται επίσης κομμάτια από τη μουσική επένδυση του έργου, τα οποία έχει συνθέσει ο Καναδός μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Christophe Beck.

Τα τραγούδια ερμηνεύει το πρωταγωνιστικό καστ του «Frozen 2» (Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad). Εκτός από τους Panic! At The Disco, τις δικές τους εκδοχές σε επιλεγμένα τραγούδια από το soundtrack της ταινίας παρουσιάζουν η Kacey Musgraves και οι Weezer.

Η κυκλοφορία του music video για το «Into The Unknown» συνέπεσε με το ντεμπούτο του «Frozen 2» στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.