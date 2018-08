Ένα σημαντικό μήνυμα για την επίτευξη των ονείρων διαδίδουν οι Panic! At The Disco με το video clip για το «High Hopes».

Οι Panic! At The Disco κυκλοφορούν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «High Hopes».

Σε σκηνοθεσία των Brendan Walter και Mel Soria, το συναρπαστικό video clip δίνει σάρκα και οστά στο εικαστικό από το νέο άλμπουμ της μπάντας, το «Pray For The Wicked», με πρωταγωνιστή τον κεντρικό τραγουδιστή, Brendon Urie.

Το «Pray For The Wicked» κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου από τις Fueled By Ramen / DCD2 Records και έκανε είσοδο στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard 200», σηματοδοτώντας τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά των Panic! At The Disco που το επιτυγχάνει.

Το άλμπουμ έκανε επίσης ντεμπούτο στην κορυφή του iTunes σε 22 χώρες. Κατά την πρώτη εβδομάδα διάθεσης, το «Pray For The Wicked» κατέγραψε 180.000 ισοδύναμες πωλήσεις στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων οι 151.000 αφορούσαν φυσικές πωλήσεις δίσκων (CDs).

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αντιπροσωπεύουν την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για ένα εναλλακτικό ροκ άλμπουμ το 2018. Σύμφωνα επίσης με την Nielsen Music, η έκδοση βινυλίου του «Pray For The Wicked» σημείωσε την πέμπτη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων στην αντίστοιχη κατηγορία, από τότε που η εταιρεία άρχισε να παρακολουθεί τις πωλήσεις, το 1991.

«Ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα φαίνονται τα όνειρά σας, συνεχίστε», σχολιάζουν οι Panic! At The Disco για το video clip του «High Hopes».

«Ίσως χρειαστεί να ανεβείτε σε ένα κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες, αλλά θα αξίζει στην κορυφή. Να παραμείνετε σε αυτήν την ανοδική πορεία.»