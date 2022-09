Οι Panic! At The Disco επιστρέφουν με νέο τραγούδι

Το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 1 Ιουνίου – Οι Panic! At The Disco υπόσχονται «πολλά ακόμη»

Αφού προετοίμασαν κατάλληλα το έδαφος το τελευταίο δεκαπενθήμερο, αυξάνοντας την προσμονή των θαυμαστών, οι Panic! At The Disco ανακοίνωσαν επίσημα ότι το πρώτο τους single μετά από τέσσερα χρόνια θα έχει τον τίτλο «Viva Las Vengeance» και ότι θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα.

Οι Panic! At The Disco του Brendon Urie επέστρεψαν στα φώτα της δημοσιότητας στις 15 Μαΐου, όταν δημοσίευσαν μία αινιγματική ιστοσελίδα που παρακαλούσε τους οπαδούς τους να «σκάσουν και να πάνε για ύπνο».

Η ιστοσελίδα άφηνε να εννοηθεί ότι κάτι σημαντικό θα κυκλοφορήσει αυτή την Τετάρτη, 1 Ιουνίου, και τώρα αποκαλύφθηκε ότι είναι το «Viva Las Vengeance».

Σύμφωνα με ένα νέο teaser που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θαυμαστές των Panic! At The Disco δεν πρέπει να περιμένουν μόνο το τραγούδι. «Πολλά ακόμη» θα αποκαλυφθούν παράλληλα με το τραγούδι, αναφέρει η ανάρτηση, προτρέποντας το κοινό να επιστρέψει την Τετάρτη.

Μία πρόγευση από το «Viva Las Vengeance» προσφέρει επίσης ένα βίντεο διάρκειας έξι δευτερολέπτων, όπου ο Brendon Urie ακούγεται να φωνάζει «Hey!».

Don’t touch that dial 📺⚡️ Viva Las Vengeance (and so much more) coming June 1st at 10am ET. pic.twitter.com/8bd3SlNH4c — Panic! At The Disco (@PanicAtTheDisco) May 29, 2022

Το «Viva Las Vengeance» θα είναι το πρώτο τραγούδι των Panic! At The Disco από τον Ιούνιο του 2018, όταν κυκλοφόρησαν το έκτο άλμπουμ τους (και το δεύτερο από τότε που έγιναν το σόλο πρότζεκτ του Brendon Urie), το «Pray For The Wicked».

Το «Pray For The Wicked» περιείχε επιτυχίες όπως το «High Hopes» και το «Hey Look Ma, I Made It».

Μέχρι το λανσάρισμα της μυστηριώδους ιστοσελίδας νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Panic! At The Disco – και κατ’ επέκταση ο Brendon Urie – παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό αδρανείς στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια και επέστρεφαν μόνο περιστασιακά για να διατυμπανίζουν τις νέες διακρίσεις και να μοιράζονται παλαιότερες κυκλοφορίες της εταιρείας τους, Fueled By Ramen.

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Panic! At The Disco πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στο φεστιβάλ «Rock In Rio» στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Κατά την είσοδο στη νέα ιστοσελίδα, ένας υπολογιστής ύπνου ζητά την ηλικία σας, την επιθυμητή ώρα κατάκλισης και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο υπολογισμός, εμφανίζεται ένα πορτοκαλί πλαίσιο με τις λέξεις: «Don’t be a diva, it’s time to be free» (Μην είσαι ντίβα, ήρθε η ώρα να είσαι ελεύθερος).

Ανεξάρτητα από την ώρα ύπνου που θα βάλετε, το σύστημα θα σας πει ότι «πρέπει να ξυπνήσετε στις «6! 01», ενώ ένα ρολόι που αναβοσβήνει και δείχνει τους αριθμούς, περιστασιακά αλλάζει και δείχνει την ένδειξη «V!LV» (Viva Las Vengeance)

«Μην ξεχάσετε να βάλετε το ξυπνητήρι σας, ώστε να ξέρετε πότε να ξυπνήσετε», αναφέρεται επίσης στην ιστοσελίδα πάνω από ένα κίτρινο κουμπί που γράφει: «Ρύθμιση ξυπνητηριού».

Όταν πατήσετε το κουμπί, εμφανίζεται ένα βίντεο με μουσική, στο οποίο ο Brendon Urie τραγουδάει τη φράση: «Shut up and go to bed» (Σκάσε και πήγαινε για ύπνο).