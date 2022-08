Οι Panic! At The Disco στοιχειώνονται από το παρελθόν στο video του «Don’t Let The Light Go Out»

Οι Panic! At The Disco προσθέτουν στο παζλ του νέου άλμπουμ τους ένα soft rock τραγούδι που παραπέμπει στη δεκαετία του ’70.

Στο μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι «Don’t Let The Light Go Out» των Panic! At The Disco, ο Brendon Urie στοιχειώνεται από την απειλητική παρουσία μίας σχέσης που δεν έχει ακόμη πεθάνει.

Ενώ ο Brendon Urie προσπαθεί να κρατήσει την προσοχή του στο δρόμο ενώ οδηγεί, το μυαλό του δεν σταματά να δημιουργεί την εικόνα μίας γυναίκας στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, η οποία σβήνει τόσο γρήγορα όσο γρήγορα εμφανίζεται.

«Μία κυρία έρχεται και μου λέει ότι πρέπει να φύγω / Αμέσως όλοι είναι ο εχθρός / Βαθιές αναπνοές από το δωμάτιο όπου σε βλέπω να ξαπλώνεις / Κάθε χτύπος από την καρδιά σου με βοηθάει να περάσω τη νύχτα / Είσαι η αγάπη μου, είσαι ο θάνατός μου, είσαι το άλλοθί μου / Πες ότι αυτό δεν είναι το αντίο», τραγουδά στο soft rock κομμάτι που παραπέμπει στη δεκαετία του ’70.

Ξαφνικά, ο Brendon Urie των Panic! At The Disco θυμάται τα γέλια σε νυχτερινές διαδρομές που καταλήγουν σε καυγάδες πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους.

Εν τω μεταξύ, μία φιγούρα με μάσκα παραμονεύει έξω από την πόρτα του αυτοκινήτου. Στο τέλος του βίντεο που σκηνοθέτησε ο Brendan Walter, τέσσερα παιδιά στέκονται μπροστά από ένα αυτοκίνητο από χαρτόνι που έχει τυλιχτεί σε ψεύτικες φλόγες και φεύγουν ένα – ένα, μέχρι που ένα απογοητευμένο αγόρι μένει μόνο του.

«Είσαι ο μόνος που ξέρει να χειρίζεται / τα βαριά μηχανήματά μου / Μην αφήσεις το φως να σβήσει / Μην αφήσεις το φως να σβήσει», τραγουδά ο Brendon Urie.

Το «Don’t Let The Light Go Out» είναι το τέταρτο κατά σειρά τραγούδι από το έβδομο άλμπουμ των Panic! At The Disco, με τίτλο «Viva Las Vengeance», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Fueled by Ramen / DCD2 Record στις 19 Αυγούστου.

Προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το «Local God», το «Middle Of A Breakup», το οποίο θα παρουσιάσουν οι Panic! At The Disco στην εμφάνισή τους στα MTV Video Music Awards 2022 στις 28 Αυγούστου, και το ομότιτλο τραγούδι του «Viva Las Vengeance».

Το άλμπουμ «Viva Las Vengeance», περιγράφεται ως ένα «κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι» που εξερευνά «τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να εκμεταλλεύεσαι τα νιάτα σου, να αρπάζεις την ευκαιρία και να εξαντλείσαι».