Ο νέος δίσκος των Panic! At The Disco προμηνύεται με δύο ολοκαίνουρια τραγούδια.

Μετά από μία εβδομάδα κρυπτικών μηνυμάτων προς τους οπαδούς της, τα οποία δημιούργησαν θόρυβο στο διαδίκτυο, η βραβευμένη με Grammy μπάντα των Panic! At The Disco ανακοινώνει ότι έκτο άλμπουμ της με τίτλο «Pray For The Wicked» θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουνίου από τις Fueled By Ramen / DCD2 Records.

Σε παραγωγή του Jake Sinclair, ο δίσκος αποκαλύπτει τα δύο πρώτα του δείγματα, τα δύο singles «Say Amen» (Saturday Night) και «(Fuck A) Silver Lining».

«Αφού έλειπα στη Νέα Υόρκη εδώ για μήνες κάνοντας το (μιούζικαλ) “Kinky Boots”, ήθελα απλώς να περάσω χρόνο στο σπίτι όταν επέστρεψα στο Λος Άντζελες. Ήμουν τόσο εκστασιασμένος που ζήτησα από μερικούς φίλους να έρθουν στο στούντιο στο σπίτι για να με βοηθήσουν να γράψω για όλα τα απίστευτα πράγματα που έχω βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια», είπε ο Brendon Urie.

«Το “Pray For The Wicked” είναι το δικό μου “ευχαριστώ” στους οπαδούς μας και η περισσότερη διασκέδαση που είχα ποτέ κάνοντας ένα άλμπουμ», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος.

Οι Panic! At The Disco δημοσίευσαν επίσης ένα συνοδευτικό μουσικό βίντεο για το «Say Amen» (Saturday Night), σε σκηνοθεσία του στενού συνεργάτη τους Daniel «Cloud» Campos και του Spencer Susser.

Το βίντεο αποτελεί μέρος μίας τριλογίας που ενεργεί ως προάγγελος των τραγουδιών «This Is Gospel» και «Emperor’s New Clothes», οπτικοποιημένα ομοίως από τον Cloud.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα εορταστεί από τους P!ATD με μία περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου από τη Μινεάπολη και θα επισκεφθεί μεγάλες πόλεις πριν καταλήξει στη «γενέτειρα» της μπάντας, το Λας Βέγκας.

Το «Pray For The Wicked» διαδέχεται για τους Panic! At The Disco το «Death Of A Bachelor», που έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του «Billboard 200» και προτάθηκε για το «Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ» στα Βραβεία Grammy του 2017.

Επιπροσθέτως, το «Death Of A Bachelor» ήταν το εμπορικότερο ροκ άλμπουμ του 2017 και τέταρτο γενικά σε πωλήσεις για την περσινή χρονιά.



Οι τίτλοι τραγουδιών του «Pray For The Wicked»

1. (Fuck A) Silver Lining

2. Say Amen (Saturday Night)

3. Hey Look Ma, I Made It

4. High Hopes

5. Roaring 20s

6. Dancing’s Not A Crime

7. One Of The Drunks

8. The Overpass

9. King Of The Clouds

10. Old Fashioned

11. Dying In LA