Παναγιώτης Χατζήπαπας: Ακούστε το νέο greeklish single «Lie To M3»

Ο Παναγιώτης Χατζήπαπας συνδυάζει στο νέο τραγούδι του αγγλικούς και ελληνικούς στίχους.

Ο Παναγιώτης Χατζήπαπας παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι του με τίτλο «Lie To M3».

Το «Lie To M3» έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία των singles «Mexicana» σε συνεργασία με τον Ripen και «Be My Babe» με τη συμμετοχή των Malum και Vog.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ενώνει για ακόμα μια φορά τα εξαιρετικά vocals του με τον αγγλικό και τον ελληνικό στίχο σε μια μουσική πρόταση που φέρει την υπογραφή του ίδιου τόσο στους στίχους όσο και στη μουσική, σε συνεργασία με τον Dj Paco.

Ο παραγωγός των hits DJ Paco έχει επιμεληθεί επίσης την παραγωγή, τη μίξη και το mastering του τραγουδιού.

«Κάτω από τ’ αστέρια να γινόμαστε high, she got my attention, looked me straight in the eyes, μαζί να μετράω το χαρτί, τώρα πάμε σε άλλη εποχή», τραγουδά ο Παναγιώτης Χατζήπαπας.

Το νέο single του Παναγιώτη Χατζήπαπα μπήκε μάλιστα από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του στις editorial λίστες «New Music Friday Greece» και «Greek Pop» του Spotify.

Το «Lie To M3» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Σημαντικός σταθμός στη μουσική πορεία του Παναγιώτη Χατζήπαπα υπήρξε το γνωστό talent show «The Voice Of Greece» στο οποίο έλαβε μέρος το 2016 για να φτάσει στον ημιτελικό του παιχνιδιού με την ομάδα του Σάκη Ρουβά.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 με τη συμμετοχή του στο boy band The Players.