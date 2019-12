Ozzy Osbourne: Το αυτοβιογραφικό music video για το «Under The Graveyard»

Το music video για το «Under The Graveyard» δείχνει πώς ένα χέρι βοηθείας και αγάπης έβγαλε τον Ozzy Osbourne από τη σκοτεινή ζωή του και άλλαξε τα πάντα.

Ο Ozzy Osbourne οπτικοποιεί το single «Under The Graveyard» και μετά από αρκετά χρόνια ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Jonas Åkerlund, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στα music videos «Let Me Hear You Scream» και «Gets Me Though».

Το (σχεδόν) αυτοβιογραφικό βίντεο γυρίστηκε πρόσφατα στο Λος Άντζελες και πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Jack Kilmer (ως Ozzy Osbourne) και Jessica Barden (ως Sharon Osbourne).

Το σενάριο διαδραματίζεται στα τέλη του ‘70, δηλαδή στις αρχές της σόλο καριέρας του Ozzy και δείχνει πώς ένα χέρι βοηθείας και αγάπης τον έβγαλε από τη σκοτεινή ζωή του και άλλαξε τα πάντα.

«Για το “Under The Graveyard” o Jonas δημιούργησε μία ταινία μικρού μήκους για να αφηγηθεί την ιστορία», σχολίασε ο Ozzy Osbourne.

«Για να είμαι ειλικρινής μου είναι αρκετά δύσκολο να δω το βίντεο γιατί με πηγαίνει πίσω σε μία από τις πιο σκοτεινές εποχές της ζωής μου. Η Sharon ήταν εκεί για εμένα. Με στήριξε και πίστεψε στις δυνάμεις μου. Ήταν η πρώτη φορά που είναι εκεί για να με υποστηρίξει στο 100% και να με βοηθήσει να σηκωθώ, αλλά σίγουρα δεν ήταν η τελευταία φορά».

Το single κατέκτησε πρόσφατα την Νο. 1 θέση στο Rock Radio Chart των ΗΠΑ και έχει ήδη συγκεντρώσει 5,4 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Αυτό είναι το τρίτο Νο. 1 στο συγκεκριμένο chart για τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή και τραγουδοποιό.

Το «Under The Graveyard» είναι η πρώτη σόλο κυκλοφορία του Osbourne μετά από εννέα χρόνια και είναι το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του «Ordinary Man», που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020 από την Panik Records και την Epic Records / Sony Music.

To «Ordinary Man» ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες και συμμετέχουν ο παραγωγός Andrew Watt στις κιθάρες, ο Duff McKagan (Guns N’ Roses) στο μπάσο και ο Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) στα ντραμς.