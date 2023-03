Ozzy Osbourne: Γιατί τρόμαξε όταν συνάντησε τη Whitney Houston

Ο Ozzy Osbourne δεν θυμόταν αν είχε συναντήσει ξανά τη Whitney Houston και είχε δίκιο.

Ο Ozzy Osbourne έχει γνωρίσει πολλούς διάσημους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια του μισού αιώνα της διαδρομής του στη ροκ. Οπότε θα πρέπει να τον συγχωρήσετε αν δεν τους θυμάται πάντα όλους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του «Ozzy Speaks» στο κανάλι του Ozzy’s Boneyard στο SiriusXM αυτή την εβδομάδα, ο πρώην frontman των Black Sabbath θυμήθηκε ότι η Whitney Houston τον είχε κατατρομάξει όταν την είχε συναντήσει τυχαία.

«Όταν κάναμε το “Dancing With The Stars” με ένα από τα παιδιά, σε ένα από τα διαλείμματα, η Whitney κατέβηκε να τραγουδήσει στο διάλειμμα, ξέρετε, στο σόου», θυμήθηκε ο Ozzy Osbourne.

Κατά τη διάρκεια του τελικού της ένατης σεζόν της αμερικανικής έκδοσης του «Dancing With The Stars» το 2009 – όπου η σύζυγος του Ozzy Osbourne, Sharon και η κόρη του Kelly τερμάτισαν στην τρίτη θέση, η Whitney Houston είχε τραγουδήσει την επιτυχία της «I Wanna Dance With Somebody».

«Και κατέβηκε κάτω και την είδα όταν ήταν στο απόγειό της. Όταν αυτή η γυναίκα τραγουδούσε, ήταν σαν κάτι βγαλμένο από… σου έπαιρνε το μυαλό», συνέχισε ο Ozzy.

«Και ήρθε και φαινόταν κουρασμένη, εξαντλημένη. Σταμάτησε στη μέση και νόμιζα ότι με κοιτούσε. Με κοίταζε. Έρχεται προς το μέρος μου και εγώ πάω… Προσπαθώ να σκεφτώ… Το μυαλό μου έλεγε: “Την έχω γνωρίσει; Την έχω προσβάλει ποτέ;”», περιέγραψε.

Ο Ozzy Osbourne δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η Whitney Houston, η οποία πέθανε σε ηλικία 48 ετών τον Φεβρουάριο του 2012, θα τον πλησίαζε για να του μιλήσει.

«Όχι, εγώ σκεφτόμουν: “Έχω γνωρίσει αυτή τη γυναίκα; Την έχω τσαντίσει; Θα έρθει και θα μου πει ότι είμαι μα***ας; Είπα τίποτα για εκείνη σε καμιά συνέντευξη;”», πρόσθεσε.

Κυριευμένος από το φόβο, ο Ozzy Osbourne περιέγραψε ότι η Whitney Houston ήρθε ακριβώς δίπλα του και είπε «χαίρομαι που σε βλέπω», κάτι που τον μπέρδεψε ακόμα περισσότερο.

Ο Ozzy ανέφερε ότι γύρισε προς τη Sharon αφού η Houston είχε απομακρυνθεί και της είπε: «“Δεν ήξερα ότι γνώριζες την Whitney Houston”».

«Δεν με ρώτησες ποτέ», απάντησε η Sharon. «Θα μπορούσες να μου το είχες πει!», της αντέτεινε ο Ozzy Osbourne, όπως αποκάλυψε.