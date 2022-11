Ο Ozzy Osbourne θέλει να τον υποδυθεί ένας «άγνωστος» ηθοποιός

«Δεν θέλω να με υποδυθεί κάποιος σαν τον Johnny Depp».

Ο Ozzy Osbourne δήλωσε ότι θέλει έναν «άγνωστο» ηθοποιό να τον υποδυθεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή του ίδιου και της συζύγου του Sharon.

Η οικογένεια του rock ‘n’ roll επιβεβαίωσε ότι η ταινία βρισκόταν στα σκαριά το 2020, ενώ η επίσημη ανακοίνωση ακολούθησε τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Η ταινία θα επικεντρώνεται στην θυελλώδη σχέση του Ozzy και της Sharon από το 1979 έως το 1996.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Lee Hall, ο οποίος έγραψε τη βιογραφική ταινία «Rocketman» (2019) για τον Elton John (2019) και το «Billy Elliott» (2000), υπογράφει το σενάριο του έργου. Η μεγαλύτερη κόρη των Osbournes, η Aimée, προετοίμασε την ιστορία.

Κατά τη διάρκεια μιας νέας συνέντευξης στο Consequence, ο Ozzy Osbourne δήλωσε: «Δεν θέλω να με υποδυθεί κάποιος σαν τον Johnny Depp. Προτιμώ να με υποδυθεί κάποιος που είναι σχετικά άγνωστος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για τη διανομή των ρόλων.

Η Sharon Osbourne είχε εξηγήσει στο παρελθόν ότι η ταινία θα είναι «πολύ πιο αληθινή» από την εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία «Bohemian Rhapsody» για τον Freddie Mercury των Queen, που κυκλοφόρησε το 2018.

«Δεν θέλουμε να είναι πεντακάθαρο, λαμπερό και όλα αυτά. Δεν θα την κάνουμε για παιδιά. Είναι μια ταινία ενηλίκων για ενήλικες», είχε τονίσει.

Η ταινία αναμένεται να ασχοληθεί επίσης με το παρελθόν του Ozzy Osbourne, τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, τα βίαια επεισόδιά του και άλλες πιο σκοτεινές στιγμές από την προσωπική ζωή του με τη Sharon.

Αλλά ο πρώην frontman των Black Sabbath υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί καθόλου για το αν θα μεταφερθούν τέτοια περιστατικά στη μεγάλη οθόνη.

«Δεν δίνω δεκάρα», είπε στο Consequence και συνέχισε: «Αν έχει επιτυχία, θαυμάσια. Αρκεί να μην είναι πολύ σαχλό και γεμάτο βλακείες, καταλαβαίνετε;».

Το 2019, τον Ozzy και τη Sharon υποδύθηκαν αντίστοιχα στο μουσικό βίντεο για το «Under The Graveyard» ο Jack Kilmer («The Nice Guys», «Palo Alto», «Lords Of Chaos») και η Jessica Barden («The End Of The F***ing World», «Far From The Madding Crowd»).

Σε σκηνοθεσία του Jonas Akerlund, το ημι-αυτοβιογραφικό βίντεο διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και εστιάζει στο σκοτάδι της ζωής και στον τρόπο με τον οποίο μια χείρα βοηθείας και η αγάπη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

Την περίοδο της κυκλοφορίας του βίντεο, ο Ozzy Osbourne παραδέχτηκε: «Είναι δύσκολο για εμένα να το βλέπω γιατί με γυρίζει πίσω σε μερικές από τις πιο ζοφερές στιγμές της ζωής μου».

«Ευτυχώς η Sharon ήταν εκεί για να με σηκώσει και να πιστέψει σε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν εκεί για να με υποστηρίξει ολοκληρωτικά και να με ξαναφτιάξει, αλλά σίγουρα δεν ήταν η τελευταία», αναγνώρισε.