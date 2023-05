Ozzy Osbourne: Ποια είναι η ταινία που τον τρόμαξε πραγματικά

«Έπρεπε να πάμε να δούμε μία άλλη ταινία μόνο και μόνο για να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε».

Υπάρχει μία μεγάλη διασταύρωση μεταξύ του metal και των ταινιών τρόμου εδώ και δεκαετίες, καθώς οι εικόνες τρόμου συνήθως συμβαδίζουν με τη σκληρή μουσική. Ο Ozzy Osbourne, του οποίου το παρατσούκλι είναι κυριολεκτικά «Ο Πρίγκιπας του Σκότους», αποκάλυψε ποια ταινία τρόμου είναι η απόλυτα αγαπημένη του και τον τρόμαξε πραγματικά.

Οι Black Sabbath αρχικά ονομάζονταν The Polka Tulk Blues Band και στη συνέχεια Earth, αλλά τελικά άλλαξαν το όνομά τους όταν είδαν τον κόσμο να σχηματίζει ουρά έξω από έναν κινηματογράφο για να δουν την ταινία τρόμου «Black Sabbath» του Boris Karloff το 1963.

Το τραγούδι «Black Sabbath» ήταν εν μέρει εμπνευσμένο από τον συγγραφέα τρόμου Dennis Wheatley και χρησιμοποιούσε το περιβόητο τρίτονο «Devil’s Interval». Έτσι, οι δεσμοί του Ozzy Osbourne με τον τρόμο ανάγονται πολύ μακριά στο παρελθόν, αλλά ποια ήταν ταινία που τον ταρακούνησε πραγματικά μέχρι το μεδούλι;

Διαφήμιση

«Ο μάνατζέρ μας ήρθε μία μέρα όταν ήμασταν σε περιοδεία και μας είπε: “Πρέπει να πάτε να δείτε αυτή την ταινία που λέγεται “Ο Εξορκιστής”», θυμήθηκε ο Ozzy Osbourne μιλώντας πρόσφατα στο Metal Hammer.

«Είπαμε: “Ο Εξορκιστής; Τι στο διάολο σημαίνει αυτό;”. Είπε: “Απλά πηγαίνετε και δείτε την”. Ήμασταν στη Φιλαδέλφεια σε αυτόν το γ**** κινηματογράφο και χεστήκαμε πάνω μας! Ήταν τόσο αληθινό. Είχαμε φρικάρει!», περιέγραψε.

«Εδώ ήμασταν, οι Black Sabbath και “είμαι ο πρίγκιπας του σκότους” και όλα αυτά, και έπρεπε να πάμε να δούμε μία άλλη ταινία – το “The Sting” – μόνο και μόνο για να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε. Ήταν τόσο καταπληκτικό», πρόσθεσε.

Οι Black Sabbath δεν ήταν οι μόνοι που κατατρόμαξαν παρακολουθώντας την ταινία «Ο Εξορκιστής» (1973) σε σκηνοθεσία του William Friedkin, η οποία είχε βασιστεί στο ομώνυμο μυθιστόρημα του William Peter Blatty από το 1971.

Η ταινία είχε τόσο έντονη επίδραση στους θεατές εκείνη την εποχή που ένας ψυχίατρος ονόματι Δρ. James Bozzuto δημοσίευσε μία μελέτη στο The Journal of Nervous and Mental Disease σχετικά με την «κινηματογραφική νεύρωση» που προκλήθηκε σε διάφορους ανθρώπους από την ταινία.

Ειδικά οι καθολικοί θεατές υπέστησαν πνευματική κρίση όταν παρακολούθησαν την ταινία. Ορισμένοι πίστεψαν ότι οι ίδιοι ή κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο ήταν δαιμονισμένοι και ζητούσαν να τους γίνει εξορκισμός.

«Αυτή η ταινία φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την τραυματική νεύρωση σε ευπαθείς ανθρώπους. Παρατηρήθηκαν κλασικά συμπτώματα και αναπηρία μετά την παρακολούθηση της ταινίας», αναφέρεται στη μελέτη του Bozzuto.

«Υπάρχουν στοιχεία στην ταινία, όπως η κατοχή με επακόλουθη απώλεια ελέγχου των παρορμήσεων, που είναι πιθανό να απειλήσουν άτομα με παρόμοια προβλήματα και να υπερβούν το “φράγμα ερεθισμάτων” τους», σημειώνεται.

Ο «Εξορκιστής» ήταν μία αμφιλεγόμενη ταινία που απασχόλησε έντονα το κοινό. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών προβολών, ορισμένοι θεατές έφυγαν τρέχοντας από την αίθουσα και τα διευθυντικά στελέχη έμειναν άναυδα.

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές και τις αντιπαραθέσεις σχετικά με το περιεχόμενό της και τις αντιδράσεις των θεατών, ο «Εξορκιστής» σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Πολλοί θεατές λιποθύμησαν ή έκαναν ναυτία παρακολουθώντας την τανία και σε ορισμένες κινηματογραφικές αίθουσες δόθηκαν «σακούλες για τον εξορκισμό».

Διαφήμιση

«Αν οι ταινίες είναι, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες για απόδραση, τότε ο “Εξορκιστής” είναι μία από τις πιο δυνατές ταινίες που έχουν γυριστεί», έγραψε ο κριτικός κινηματογράφου Roger Ebert για την ταινία το 1973.

«Οι αντιρρήσεις μας, τα ερωτήματά μας, λαμβάνουν χώρα σε ένα διανοητικό πλαίσιο μετά το τέλος της ταινίας. Κατά τη διάρκεια της ταινίας δεν υπάρχουν επιφυλάξεις, αλλά μόνο εμπειρίες. Νιώθουμε σοκ, τρόμο, ναυτία, φόβο και κάποια μικρή δόση επίμονης ελπίδας», συνέχισε.

«Ποτέ, ούτε για μία στιγμή – ούτε όταν το κοριτσάκι καταλαμβάνεται από το πιο αηδιαστικό πνεύμα, ούτε όταν το κρεβάτι χτυπιέται και τα έπιπλα πετάνε και ο εμετός ξεχειλίζει – δεν είμαστε λιγότερο πεπεισμένοι. Η ταινία περιέχει βίαιες σκηνές σοκ, σχεδόν απερίγραπτες αισχρότητες», ανέφερε.