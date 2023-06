Το όνομα του Ozzy Osbourne δόθηκε σε γιγάντιο μηχανικό ταύρο στο Μπέρμιγχαμ

Ο Ozzy Osbourne είναι απίστευτα ενθουσιασμένος με την είδηση ότι ένας γιγάντιος μηχανικός ταύρος στη γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ, πήρε το όνομά του.

Το μεταλλικό τέρας ύψους 10 μέτρων, το οποίο ήταν προηγουμένως γνωστό απλώς ως Raging Bull, δημιουργήθηκε για την τελετή έναρξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας το 2022 στο Μπέρμιγχαμ και είχε κλέψει την παράσταση.

Ο Ozzy Osbourne και ο Tony Iommi είχαν εμφανιστεί ζωντανά στην τελετή λήξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath από το 2017, η οποία έτυχε επίσης να λάβει χώρα στο Μπέρμιγχαμ, ακριβώς εκεί όπου το συγκρότημα σχηματίστηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Διαφήμιση

Αρχικά, ο ταύρος επρόκειτο να αποσυναρμολογηθεί μετά τη λήξη των Αγώνων της Κοινοπολιτείας, αλλά το κοινό διαφώνησε με την απόφαση αυτή και συγκέντρωσε σχεδόν 10.000 υπογραφές υπογραφών για τη διάσωσή του.

Μετά την επιτυχημένη εκστρατεία του κοινού, ο ταύρος θα έχει μόνιμη στέγη στο σιδηροδρομικό σταθμό New Street του Μπέρμιγχαμ.

Για την ονομασία του ταύρου διεξήχθη δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περίπου 28.000 άτομα και πάνω από το 70% των ψήφων κατέληξαν στο όνομα «Ozzy», το οποίο επικράτησε άλλων ονομάτων όπως τα Bostin, Brummie και Boulton.

Ο δήμαρχος των West Midlands, Andy Street, δήλωσε στο BBC News ότι το κοινό «δεν θα μπορούσε να κάνει πιο ξεκάθαρη επιλογή».

«Όπως και οι άνθρωποι σε ολόκληρη την περιοχή μας, ανυπομονώ να δω τον Ozzy να παίρνει την υπερήφανη θέση του στο σταθμό New Street σε μία θριαμβευτική επιστροφή αυτό το καλοκαίρι – φέροντας με υπερηφάνεια το όνομα του ίδιου του Πρίγκιπα του Σκότους», πρόσθεσε.

Ο Ozzy Osbourne σχολίασε την τιμή με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όταν μου ζητήθηκε πέρυσι να κλείσω τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στο Μπέρμιγχαμ, δεν χρειάστηκε να με ρωτήσουν δεύτερη φορά. Μπήκα στο επόμενο αεροπλάνο και επέστρεψα στην Αγγλία. Ήταν τιμή μου να κλείσω τους Αγώνες», είπε.

«Και φέτος μόλις μου είπαν ότι επέλεξαν να δώσουν το όνομά μου στον ταύρο, ο οποίος θα βρίσκεται στον σταθμό, πιστεύω, στο Μπέρμιγχαμ», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, έχω μείνει άναυδος. Σας ευχαριστώ για όλες τις ψήφους σας. Δεν ξέρω τι να πω πια, είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και το Μπέρμιγχαμ για πάντα», ανέφερε ο Ozzy Osbourne.

The bull is named OZZY. Thank you to all who voted. Birmingham Forever! #unitedkingdom #birmingham #westmidlands #bull pic.twitter.com/LbPhJEaHtk

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) June 22, 2023