Ozzy Osbourne: Ο νέος δίσκος «Ordinary Man» κυκλοφορεί

O Ozzy Osbourne μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια, το πολυαναμενόμενο «Ordinary Man».

Για τον εορτασμό της κυκλοφορίας, ο Ozzy έγραψε ιστορία οργανώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο tattoo event (και προακρόαση δίσκου) που έχει συμβεί ποτέ, με 50 πόλεις να παίρνουν μέρος. Μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Οι fans είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το δίσκο πρώτοι και να κάνουν tattoo εμπνευσμένα από τον Ozzy.

To «Ordinary Man» προανήγγειλαν τρία singles.

Αυτά ήταν τo «Under The Graveyard» που έχει συγκεντρώσει 15 εκατομμύρια streams και 5,3 εκατομμύρια views στο Youtube, το ομότιτλο τραγούδι με τη συμμετοχή του Elton John, που έχει ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια streams και το «Straight To Hell» με τη συμμετοχή του Slash, που βρίσκεται ήδη στα 6,9 εκατομμύρια streams και στα 4,2 εκατομμύρια YouTube views.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Ozzy Osbourne συναντήθηκε ξανά δισκογραφικά με τον Post Malone, με τον οποίο μοιράζεται το εκρηκτικό τραγούδι «It’s A Raid».

Από το blues metal «Eat Me», το σκοτεινό «Scary Little GreenMen» μέχρι και το ποιητικό «Holy For Tonight», το άλμπουμ «Ordinary Man» εκπροσωπεί κάθε πλευρά ενός από των πιο ισχυρών, ανατρεπτικών και σεβαστών ειδώλων της εποχής.

Ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες και συμμετέχουν ο παραγωγός Andrew Watt στις κιθάρες, o Duff McKagan (Guns N’ Roses) στο μπάσο και ο Chad Smith (Red Hot chili Peppers) στα ντραμς. Για το δίσκο ο Ozzy συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Elton John, o Slash, o Post Malone και ο Tom Morello.

To «Ordinary Man» κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records και τη Sony Music.