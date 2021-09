Ozzy Osbourne και Lemmy Kilmister τραγουδούν μαζί σε μία νέα έκδοση του «Hellraiser»

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το ντουέτο του Ozzy Osbourne και του Lemmy Kilmister στο «Hellraiser».

Μετά από 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «No More Tears», οι θαυμαστές της μουσικής του Ozzy Osbourne θα απολαύσουν επιτέλους μια νέα έκδοση του «Hellraiser».

Η ψηφιακή επανακυκλοφορία του άλμπουμ, που θα είναι διαθέσιμη από την Epic Records / Sony Music στις 17 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει μια νέα εκδοχή του τραγουδιού στην οποία συνυπάρχουν για πρώτη φορά επίσημα στα φωνητικά ο Ozzy Osbourne και ο συνδημιουργός του τραγουδιού, ο εκλιπών Lemmy Kilmister των Motörhead, με τον οποίο ήταν πολύ καλοί φίλοι.

Το «Hellraiser» αρχικά συμπεριλήφθηκε στο «No More Tears» και αργότερα οι Motörhead ηχογράφησαν τη δική τους εκδοχή και την κυκλοφόρησαν ως single το 1992 για το άλμπουμ «March ör Die».

Το «Hellraiser» ήταν ένα από τα τέσσερα τραγούδια του «No More Tears» που έγραψαν μαζί ο Ozzy Osbourne με τον Lemmy Kilmister. Τα υπόλοιπα είναι τα «Mama, I’m Coming Home», «Desire» και «I Don’t Want To Change The World.»

«Ελπίζω σε όλους να αρέσει το τραγούδι. Αυτό είναι ένα τρόπος για να τιμήσω τον φίλο μου τον Lemmy. Η Sharon κι εγώ συνέχεια μιλάμε για εκείνον και μας λείπει», λέει ο Ozzy Osbourne.

Εκτός από την ψηφιακή μορφή, το «No More Tears», το έκτο κατά σειρά solo album του Ozzy Osbourne που έφτασε στο Top 10 (#7) του Billboard 200 και έγινε τετραπλά πλατινένιο, θα είναι διαθέσιμο και σε διπλό μαύρο βινύλιο.

Όταν κυκλοφόρησε το «No More Tears», τέσσερα τραγούδια του εμφανίστηκαν στο Top 10 του rock chart του Billboard: το «Mama, I’m Coming Home» (Νο. 2), το «Road To Nowhere» (Νο. 3), το «Time After Time» (Νο. 6) και το ομότιτλο τραγούδι του «No More Tears» (Νο. 10).

Επιπλέον, ο Ozzy Osbourne κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy για τη ζωντανή ηχογράφηση του single «I Don’t Want To Change The World» που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Live and Loud» του 1993.

Το «No More Tears» παραμένει για πολλούς ένα από τα κλασσικά άλμπουμ της δισκογραφίας του Ozzy Osbourne. Το Loudwire το έχει κατατάξει στην 22η θέση με τα «Κορυφαία 90 Hard Rock και Metal Albums των ’90s» ενώ το Ultimate Classic Rock το έχει συμπεριλάβει στη λίστα του με τα «Κορυφαία 100 Rock Albums των ’90s».