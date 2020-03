Ozzy Osbourne: Κορυφαίο ροκ άλμπουμ παγκοσμίως το «Ordinary Man»

Ο Ozzy Osbourne έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση στο αμερικανικό Billboard 200 με το πρώτο του σόλο άλμπουμ μετά από δέκα χρόνια, το πολυσυζητημένο «Ordinary Man».

Πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ο καλλιτέχνης μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που ο Osbourne μπαίνει στο Top 5 και η έκτη φορά που μπαίνει στο Top 10 του συγκεκριμένου chart.

Το «Ordinary Man» κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στο Top Rock Albums Chart του Billboard, αποτελώντας το κορυφαίο ροκ άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προηγούμενη εβδομάδα. Επιπλέον το «Ordinary Man» έχει ανέβει στο Νο. 2 των φυσικών πωλήσεων στην Αμερική.

Ο δίσκος σπάει τα προσωπικά ρεκόρ του Ozzy Osbourne και εκτός των ΗΠΑ, καταγράφοντας την υψηλότερη είσοδο που έχει κάνει στην καριέρα του ο 71χρονος Βρετανός στα charts σε Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιταλία και Αυστρία.

Επίσης έφτασε στην πρώτη θέση σε Σουηδία και Τσεχία, ενώ το πρώτο διεθνές άλμπουμ σε φυσικές πωλήσεις στην ελληνική αγορά.

Congrats to @OzzyOsbourne who debuts at Number 1 on the UK's Rock & Metal Albums Chart this week 🎸 https://t.co/Z8HhOrUtK4 pic.twitter.com/BaY7BGBQRe

Οι συνολικές επιδόσεις του τη θριαμβευτική πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, καθιστούν το «Ordinary Man» το Νο. 1 ροκ άλμπουμ παγκοσμίως.

Το «Ordinary Man» έχει λάβει μέχρι στιγμής μερικές από τις καλύτερες κριτικές που έχει δεχτεί ποτέ ο Ozzy στην καριέρα του, η οποία μετράει ήδη πέντε δεκαετίες.

Ο Ozzy Osbourne αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα το επίσημο music video για το τραγούδι «Scary Little Green Men», στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός Jason Momoa.

#OZZY’s #ORDINARYMAN (@EpicRecords), is the #1 rock album in the world, topping multiple charts in its triumphant 1st week of release.

In the U.S., entered @Billboard charts at #3 on the Top 200 chart, #2 on the Top Album Sales chart (making it his highest charting album ever pic.twitter.com/Gh9zhe9d5Y

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 3, 2020