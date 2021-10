Ο Ozzy Osbourne γιορτάζει τα 20 χρόνια του «Down To Earth» με τρία σπάνια τραγούδια

Το άλμπουμ «Down To Earth» του Ozzy Osbourne επανακυκλοφορεί ψηφιακά μαζί με τρεις σπάνιες ηχογραφήσεις.

Έχοντας γιορτάσει πρόσφατα την επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ του «No More Tears» με μια διευρυμένη ψηφιακή επανέκδοση, ο Ozzy Osbourne γιορτάσει άλλη μια επέτειο αυτό το μήνα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του «Down To Earth» του 2001, κυκλοφορούν στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Epic Records / Sony Music, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης ψηφιακής επανέκδοσης το άλμπουμ, τρία σπάνια κομμάτια του Ozzy Osbourne: Τα «No Place For Angels», «Dreamer» (Acoustic Version) και «Gets Me Through» (Single Version)».

Το πλατινένιο «Down To Earth» ήταν το όγδοο άλμπουμ του Ozzy Osbourne και έφτασε στο No. 4 του Billboard 200 στις ΗΠΑ και στο No. 19 του Βρετανικού Albums Chart. Το άλμπουμ περιείχε δύο singles που ανέβηκε στο Top 10 του αμερικανικού Hot Mainstream Rock Tracks Chart, το «Gets Me Through» και το «Dreamer».

Το «Down To Earth» ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες με παραγωγό τον Tim Palmer, ο οποίος συμμετείχε επίσης μαζί με τον Ozzy στη δημιουργία ορισμένων τραγουδιών, ενώ στους συντελεστές του άλμπουμ περιλαμβάνονται επιπλέον ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Osbourne και κιθαρίστας, Zakk Wylde, ο μπασίστας Robert Trujillo των Metallica και ο ντράμερ Mike Bordin των Faith No More.

Το Rolling Stone έγραψε σχετικά με το άλμπουμ: «Ο Ozzy Osbourne είναι ο πιο συναισθηματικός άνθρωπος της metal και αρκετά σκληρός για να το αφήσει να φανεί στα “Gets Me Through” και “Dreamer”, τα δύο καλύτερα τραγούδια του “Down To Earth”. Το πρώτο είναι ένα βροντερό ευχαριστώ, η παραδοχή του Osbourne ότι δεν είναι καθόλου αυτός που νομίζετε και ότι θα ήταν ακόμα λιγότερα χωρίς τους θαυμαστές του…».

«Το “Dreamer” είναι ο Osbourne που φαντάζεται τον εαυτό του ως John Lennon: εκλιπαρεί για ηρεμία και λογική τραγουδώντας στο πιάνο, στα έγχορδα και, στο τέλος, με μια χορωδία στο ύφος των ELO… Γράφει και τραγουδάει για να κοιτάξει στην άβυσσο, ώστε να ξέρεις προς τα πού να τρέξεις. Ποτέ δεν το έχει κάνει καλύτερα», πρόσθεσε.

Σε άλλη κριτική, το Amazon.com σημείωσε ότι «το “Down To Earth” περιέχει αρκετή εκκεντρικότητα για να διασκεδάσει κανείς και να ξεχειλίσει από σεβασμό».

Τον περασμένο μήνα, ο Ozzy Osbourne γιόρτασε τα 30 χρόνια του έκτοτ σόλο άλμπουμ του, του τέσσερις φορές πλατινένιου «No More Tears», με μία διευρυμένη ψηφιακό επανέκδοση και δύο ειδικές εκδόσεις, μια έκδοση 2 LP βινυλίων σε μαύρο χρώμα και μια ειδική έκδοση 2 LP βινυλίων σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα με ειδικά δημιουργημένο ένθετο.

